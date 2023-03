Nieuwe wending: Tadej Pogacar schrapt Dwars door Vlaanderen van programma

Tadej Pogacar zal Dwars door Vlaanderen dan toch niet rijden. De Sloveen stond aanvankelijk op de deelnemerslijst van de Vlaamse klassieker, maar heeft besloten om voor een ander programma te kiezen. Dat meldt Het Nieuwbslad.

Pogacar reed vorig jaar voor de eerste keer Dwars door Vlaanderen. De renner van UAE Emirates deed dat niet zonder succes. Na een aantel keer offensief te koersen, werd hij tiende. De winnaar vorig jaar was Mathieu van der Poel, die Tiesj Benoot in een sprint met twee klopte.

Het is niet de eerste keer dat Pogacar zijn programma aanpast. Zo voegde hij onlangs de E3 Saxo Bank Classic en de Amstel Gold Race toe. De Strade Bianche en de Waalse Pijl, die aanvankelijk wel op het menu stonden, verdwenen dan weer. Helemaal in het begin van het seizoen trok Pogacar naar de Ruta del Sol in plaats van naar de UAE Tour.

