Pogacar wijzigt plannen: wel E3 Saxo Classic en Amstel Gold Race, geen Waalse Pijl

Tadej Pogačar heeft nog maar eens gesleuteld aan zijn voorziene programma. De Sloveen heeft de E3 Saxo Classic en de Amstel Gold Race toegevoegd aan zijn wedstrijdkalender, maar schrapt de Waalse Pijl. Dat meldt Sporza.

De renner van UAE Emirates besloot eerder dit jaar al het roer om te gooien. De tweevoudige Tourwinnaar sloeg de UAE Tour, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico over en gaf de voorkeur aan een seizoensstart in de Jaén Paraiso Interior. Hij maakte vervolgens zijn opwachting in de Ruta del Sol en Parijs-Nice. En met succes, want Pogačar won met verve zijn eerste koersen van het seizoen.

De Sloveen hoopt aankomende zaterdag ook een gooi te doen naar de overwinning in Milaan-San Remo en richt zich daarna op de Vlaamse kasseiklassiekers. Het tweeluik Dwars door Vlaanderen-Ronde van Vlaanderen stond al op zijn programma, maar de 24-jarige coureur zal dus ook zijn opwachting maken in de E3 Saxo Classic. In deze koers zal hij de degens kruisen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel, in een koers die ook wel de ‘mini-Ronde van Vlaanderen’ wordt genoemd.

Na de Ronde van Vlaanderen zal de focus van Pogačar verschuiven en richt hij zich op de heuvelklassiekers. Te beginnen met de Amstel Gold Race en met als ultieme doel Luik-Bastenaken-Luik. Opvallend: de UAE Emirates-kopman slaat de Waalse Pijl, in de week tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, dit jaar over.

