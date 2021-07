Nieuwe Tour-documentaire Team-Jumbo Visma exclusief te bekijken via digitale bioscoop

Ad

De nieuwe documentaire Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma zal exclusief te zien zijn via een digitale bioscoop op de website van de ploeg. De documentaire over de prestaties van de geel-zwarte formatie tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk gaat volgende week in première.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Plan B, the fall & rise vertelt het verhaal van Team Jumbo-Visma tijdens de voorbije Tour de France. De kijker krijgt een kijkje achter de schermen en wordt meegenomen in hoe een dramatische eerste week uitmondde in de beste Tour-prestatie van de ploeg ooit, met vier ritzeges en een tweede plaats in het eindklassement. De documentaire is van 6 t/m 22 augustus exclusief online te bekijken en wordt niet uitgezonden via een ander platform.

In een online omgeving wordt de bioscoopervaring op de best mogelijke manier nagebootst. Wielerfans kunnen een kaartje kopen voor vaste tijdvakken. Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om de documentaire schermvullend te bekijken op hun pc of via Google Chromecast of Apple TV te streamen naar de TV.

De documentaire is te bekijken voor € 4,95. Wanneer je nu een ticket koopt, krijg je gratis een exemplaar van de zomergids van RIDE Magazine toegestuurd