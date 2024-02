woensdag 28 februari 2024 om 13:58

Nieuwe tegenvaller voor FDJ-SUEZ: Cecilie Uttrup Ludwig voorlopig uit de roulatie

FDJ-SUEZ zit in de hoek waar de klappen vallen. De Franse formatie kon de voorbije weken al niet rekenen op Marta Cavalli en nu is ook de andere kopvrouw binnen de ploeg, Cecilie Uttrup Ludwig, een tijd uit de roulatie.

De 28-jarige Deense kwam afgelopen zaterdag ten val in de Omloop Het Nieuwsblad en heeft een breuk in haar heiligbeen opgelopen. “Dit houdt in dat ze voor onbepaalde tijd niet inzetbaar is. We richten ons nu volledig en uitsluitend op haar herstel”, laat FDJ-SUEZ weten in een perscommuniqué. “We zullen haar de best mogelijke ondersteuning bieden, om zo een optimaal herstel en terugkeer in competitie te bevorderen.”

“Hoewel we nog niet kunnen zeggen hoelang ze zal moeten revalideren, hebben we er alle vertrouwen in dat ze deze beproeving zal doorstaan. Cecilie heeft altijd blijk gegeven van een buitengewone vastberadenheid. Dit is een eigenschap die haar ongetwijfeld ten goede zal komen, bij de voorbereiding op haar terugkeer in competitie. We kunnen niet wachten om haar sterker te zien terugkomen.”

Ludwig begon vorige maand in Australië aan haar seizoen, met de Santos Tour Down Under. Ze was er meteen goed voor haar eerste zege van 2024: in de tweede etappe rekende ze in een sprint bergop af met de tegenstand. In het eindklassement werd ze negende. Ze eindigde goed twee weken later ook als derde in de Deakin University Elite Women’s Road Race.