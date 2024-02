maandag 5 februari 2024 om 17:41

Weer een tegenvaller voor Marta Cavalli: Italiaanse opnieuw in de lappenmand

Het zit Marta Cavalli de laatste tijd niet mee. De 25-jarige Italiaanse is opnieuw een tijd uit de roulatie. Cavalli kwam tijdens een trainingsrit in de buurt van het Spaanse Benidorm ten val en liep hierbij een kneuzing op aan haar bekken.

Cavalli, al enkele jaren een van de betere klimmers in het vrouwenpeloton, hoopte zich in Benidorm via een trainingskamp helemaal klaar te stomen voor het begin van het wegseizoen. “Marta is een uitzonderlijke atlete en een belangrijke renster binnen onze ploeg. We denken nu vooral aan haar gezondheid en herstel. We staan volledig achter Marta, en we zullen haar steunen in deze moeilijke tijd”, laat FDJ-Suez in een perscommuniqué.

“Hoewel Marta nu een periode van rust en herstel in acht moet nemen, staat ze in nauw contact met de medische staf van de ploeg en met haar coaches, om zo een volledige terugkeer op het hoogste niveau te kunnen garanderen”, vult teammanager Stephen Delcourt aan. “De ploeg zal Marta zo goed mogelijk ondersteunen. We wensen haar een spoedig en volledig herstel, en kijken ernaar uit om haar weer op de fiets te zien.”