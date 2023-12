zondag 3 december 2023 om 15:32

Nieuwe tactiek loont voor Marie Schreiber: “Dit is echt een geweldige dag”

Marie Schreiber stond altijd al bekend om haar razendsnelle start, maar de 20-jarige crosser uit Luxemburg leert snel bij. De renster van SD Worx was ook vandaag in de Wereldbeker van Flamanville goed weg, maar ging daarna wat behoedzamer te werk en wist een knappe race te bekronen met een tweede plaats.

“Het is echt ongelofelijk. Het was zeker een doel om een keer op het podium te staan”, keek Schreiber in het flashinterview terug op haar race in Flamanville. “Dit was echt een geweldige dag. Alles verliep volgens plan. Ik ben echt heel erg blij.”

Schreiber dook vorig seizoen ook al vaak als eerste het veld in, maar zakte daarna ook vaak weg. Dat is dit seizoen echter veel minder het geval. Wat is haar geheim? “Het was zaak om mijn eigen tempo te rijden. Ik kon Lucinda niet volgen en maakte nog een paar fouten in de eerste twee ronden, maar ik wist me daarop aan te passen. Ik kon zo mijn tweede plaats behouden.”

“Ik ging vandaag gewoon wat minder hard van start. Ik schoot vroeger vaak te snel uit de startblokken. Ik was vaak te gemotiveerd. Nu besef ik dat ik na een snelle start gewoon wat gas moet terugnemen. Om zo wat energie over te houden voor de finale.”

En nu? Mikt Schreiber de komende weken op een prestigieuze overwinning in het veld? “Ik hoop gewoon een constant seizoen te draaien. Het WK komt er nog aan, maar dat duurt ook nog wel even.”