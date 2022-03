Teunissen bij reeks opgaves in Parijs-Nice, Geniets geraakt door omvergewaaide boarding

Update

Onder meer Michael Storer en Anthony Turgis zijn vanmiddag niet meer van start gegaan in de zevende etappe van Parijs-Nice. Nadat er eerder maar liefst 18 opgaves waren voor etappe vijf en zes opgaves voor etappe zes, volgen er nu weer zeven renners.

Storer (Groupama-FDJ) kampt met bronchitis en staat daardoor niet aan de start. Yevgeniy Fedorov van Astana Qazaqstan is dan weer ziek volgens zijn team. Voor de opgaves van Max Walscheid (Cofidis), Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Turgis en Geoffrey Soupe (allebei TotalEnergies) gaven de ploegen geen reden.

Voor de meest aparte opgave van vandaag moeten we bij Kevin Geniets zijn. De renner van Groupama-FDJ werd aan de start geraakt door een boarding, dat was omvergewaaid door de wind. Geniets zou een tiental minuten behandeld zijn aan zijn enkel door een medisch team. De Luxemburgse kampioen is nog van start gegaan in de koninginnenrit van Parijs-Nice, maar is voor de officiële start afgestapt.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 😳😣 @GenietsKevin. pic.twitter.com/xmmUp1yZqV — TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) March 12, 2022

Ook in Tirreno-Adriatico zijn er vandaag opgaves. Twee renners van Arkéa Samsic, Thibault Guernalec en Dan McLay, zijn niet van start gegaan in de koninginnenrit wegens ziekte.

Update : Teunissen, Girmay en Sénéchal verlaten Parijs-Nice, Narváez uit Tirreno-Adriatico

Jumbo-Visma laat via hun Twitter weten dat Mike Teunissen de race in Frankrijk heeft verlaten. De Nederlander zou volgens zijn ploeg niks willen forceren met het oog op de klassiekers die eraan komen. Teunissen reed in Parijs-Nice in steun van zijn ploegmaten, Wout van Aert en Primož Roglič. In het openingsweekend in België bouwde hij mee aan de successen van zijn ploeg en zorgde hij zelf voor een 24ste en 14de plaats.

Ook Biniam Girmay, Florian Sénéchal en Alexis Vuillermoz zijn afgestapt in Parijs-Nice. De renners van respectievelijk Intermarché-Wanty-Gobert, Quick-Step Alpha Vinyl en TotalEnergies hebben er tijdens de zevende etappe de brui aan gegeven. Girmay droeg eerder deze week nog de witte trui. Hij toonde zich ook door al drie maal in de top-10 te eindigen.

Jhonatan Narváez is niet meer te zien in Tirreno-Adriatico. De renner van INEOS Grenadiers is gevallen tijdens de zesde etappe en heeft de strijd moeten staken. De 25-jarige coureur uit Ecuador is bezig aan een sterk voorjaar. In het Belgisch openingsweekend liet hij zich net als vorig jaar zien en in de Strade Bianche reed hij vorige week naar een zesde plaats.

🇫🇷 #ParisNice@MikeTeunissen abandons the race. With the classics in mind, he doesn’t want to force things. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 12, 2022