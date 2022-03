Opnieuw meerdere opgaves in Parijs-Nice: Jasper Philipsen ziek naar huis

Voor de tweede dag op rij zijn er meerdere opgaves in Parijs-Nice te melden. Een van de renners die niet meer van start gaat in de zesde etappe, is Jasper Philipsen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix laat weten dat hij ziek is.

“Net als meerdere ploeggenoten ben ik ziek en niet in staat om te starten in Parijs-Nice”, schrijft Philipsen op sociale media. Eerder deze week werd hij nog vierde in Dun-le-Palestel en in de openingsrit negende. “Met de valpartij van eerder deze week in mijn achterhoofd, is het goed om de focus te leggen op het herstel van mijn lichaam. Dit was niet de Parijs-Nice die ik in gedachten had. Nu ga ik mij focussen op de volgende doelen.”

Naast Philipsen hebben ook Simon Geschke (Cofidis), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), Dmitriy Gruzdev (Astana Qazaqstan), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) en Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) het startblad van de zesde rit naar Aubagne niet getekend. Geschke en Gruzdev zijn ziek, Hoelgaard geeft op vanwege vermoeidheid.

Donderdag regende het ook al opgaves in Parijs-Nice. Liefst achttien renners stapten voorafgaand aan de vijfde etappe af. Nog nooit kende een WorldTour-rittenkoers zo’n grote exodus voor een etappe.

Just like most of my teammates, I’m sick and I’m not able to take the start @ParisNice. Also with my crash earlier this week in mind, let’s focus on giving my body the time to recover. Not the Paris-Nice I had in mind but we focus on the next goals 💪🏼 pic.twitter.com/oxkkCB27Ze

— Jasper Philipsen (@JasperPhilipsen) March 11, 2022