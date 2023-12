maandag 18 december 2023 om 15:16

Nieuwe naamsponsor voor opleidingsploeg BORA-hansgrohe

Team GRENKE-Auto Eder: het is de nieuwe naam van de juniorenploeg van BORA-hansgrohe in 2024. De opleidingsformatie ging afgelopen seizoen nog door het leven als Team Auto Eder. Trouwe sponsor Auto Eder blijft aan boord, maar doet wel een stapje terug.

Met GRENKE is teammanager Ralph Denk erin geslaagd om een nieuwe (naam)sponsor te vinden voor de juniorenploeg van BORA-hansgrohe. GRENKE is een wereldwijde financieringspartner voor kleine en middelgrote bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Baden-Baden, Duitsland, en heeft ongeveer tweeduizend medewerkers – in meer dan dertig landen over de hele wereld – in dienst.

GRENKE is al tientallen jaren actief in de sportwereld en richt zich op het ondersteunen van jonge atleten, maar was nog niet eerder betrokken bij de wielersport. Daar komt nu dus verandering in. “Bij deze langdurige samenwerking draait alles om het ontwikkelen van jonge en getalenteerde wielrenners, op weg naar de profs”, valt er te lezen in een perscommuniqué.

Ontwikkeling

“We zijn zeer blij dat we GRENKE mogen verwelkomen als nieuwe partner”, begint Denk zijn relaas. “Ik ben Auto Eder bijzonder dankbaar voor de steun. Dit bedrijf ondersteunt de ploeg al vanaf het begin en is dus al zeventien jaar titelsponsor. Dat is opmerkelijk en getuigt van een uitzonderlijke loyaliteit. Auto Eder toont echter ook veel begrip voor de veranderingen die plaatsvinden binnen de wielersport, veranderingen die nodig zijn om de U19-ploeg nog verder te ontwikkelen.”

“Auto Eder accepteert dat er een nieuwe sterke partner zal aansluiten bij het team en doet afstand van de eerste naamgevingsrechten, zodat de ploeg zich kan blijven ontwikkelen. De samenwerking met GRENKE geeft ons de mogelijkheid om wielertalent op een nog hoger niveau te promoten en de leidende positie van Team GRENKE-Auto Eder in het internationale juniorenwielrennen te consolideren. Ik kijk erg uit naar de toekomst.”

Selectie voor 2024 De selectie van Team GRENKE-Auto Eder bestaat voor komend seizoen uit acht renners. Het gaat om de Ier Patrick Casey, de Denen Theodor Clemmensen en Noah Lindholm Møller Andersen, de Duitser Paul Fietzke, de Italiaan Lorenzo Mark Finn, de Oostenrijker Anatol Friedl, de Tsjech Kryštof Král en de Belg Thibaut Van Damme. De opleidingsploeg van BORA-hansgrohe blijkt voor veel renners een goede leerschool en een springplank naar het hoogste niveau. In het verleden reden onder meer Felix Engelhardt, Marco Brenner, Luis-Joe Lührs en – niet te vergeten – Cian Uijtdebroeks voor de opleidingsformatie.

WorldTour-ploeg

GRENKE zal overigens niet alleen als naamsponsor opereren van de U19-formatie van BORA-hansgrohe. De financieringsmaatschappij is ook als partner verbonden aan de WorldTour-formatie. De naam van het bedrijf prijkt ook op het nieuwe, opvallende tenue van de ploeg voor 2024.