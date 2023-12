vrijdag 15 december 2023 om 10:07

BORA-hansgrohe voegt fluoriserend geel toe aan tenue voor 2024

BORA-hansgrohe heeft haar opvallende tenue voor 2024 gepresenteerd. De Duitse formatie, met de nieuwe kopman Primož Roglič, heeft naast het herkenbare donkergroen ook fluoriserend geel toegevoegd aan het shirt. Dit is te danken aan de terugkeer van Sportful als kledingsponsor.

De afgelopen twee jaar werden de shirts van BORA-hansgrohe gefabriceerd door Le Col. Dat bedrijf nam het over van Sportful, dat na het vertrek van Peter Sagan bij BORA-hansgrohe (eind 2021) met hem mee verhuisde naar TotalEnergies. Nu keert Sportful terug, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Het fluogeel is namelijk kenmerkend voor het kledingmerk.

“De goed zichtbare kleur zorgt voor een sterk contrast tot de herkenbare donkergroene basis”, schrijft BORA-hansgrohe op haar website. “Van top tot teen zal de nieuwe kleur meerdere keren terugkomen in de outfit.” De ploeg noemt het een ‘perfecte match’, al zal iedere wielerliefhebber daar een eigen mening over vormen.

Ploegbaas Ralph Denk is blij met de terugkeer van Sportful. “Om de comeback te vieren hebben we gekozen voor een frisse look waar je ook onze ambities in ziet. Het is uniek en zal ons laten opvallen in het peloton”, zegt hij met gevoel voor understatement.

We are excited to introduce our new 2024 look 👀

Sportful is back with a stunning new kit! 🔥 How do you like it?

📸 Matthis Waetzel#borahansgrohe #sportful #newseason #newkit pic.twitter.com/DAObHOs4gw

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 15, 2023