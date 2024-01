maandag 29 januari 2024 om 15:33

Nieuwe mijlpaal: Mathieu van der Poel boekt honderdste zege in een klassementscross

De Wereldbeker van Hoogerheide was voor Mathieu van der Poel niet zomaar een nieuwe overwinning in het veld. Voor de vijfvoudig wereldkampioen betekende het een nieuwe mijlpaal in het veldrijden. Het is voor MVDP namelijk de honderdste klassementscross die hij wint in de elitecategorie.

Voor zijn allereerste zege in een klassementscross (Wereldbeker, Superprestige of de X2O Trofee) moeten we bijna tien jaar terug in de tijd, naar 5 oktober 2014. Een toen nog maar 19-jarige Van der Poel kwam in de Superprestige van Gieten als eerste over de streep, voor Lars van der Haar en de inmiddels gestopte Sven Nys. Het was een bijzonder moment voor de Nederlander, maar het bleef dus niet bij deze ene zege in Gieten.

Van der Poel won in zijn eerste volledige veldritseizoen bij de profs (2014-2015) nog eens vier klassementscrossen met de Superprestigemanches in Diegem en Hoogstraten, de (toen nog) Bpost bank trofee van Lille en de Wereldbeker van Hoogerheide. De nieuwe crosssensatie bleef in de daaropvolgende seizoenen de zeges aaneen rijgen.

Nog niet in de buurt van Sven ‘De Kannibaal’ Nys

En nu, bijna tien jaar later, heeft Van der Poel exact honderd overwinningen achter zijn naam staan. Een indrukwekkend aantal, maar zeker niet uniek. Zo heeft Van der Poel nog wel wat werk te verzetten, wil hij ooit in de buurt komen van Sven Nys. De ‘Kannibaal van Baal’ won in zijn rijkgevulde carrière liefst 164(!) klassementscrossen. Ter vergelijking: Wout van Aert staat voorlopig op 51 overwinningen.

De grote vraag is hoeveel zeges er nog zullen bijkomen voor Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck zit opnieuw met twijfels over zijn crosstoekomst. Van der Poel geeft aan dat het crossen zeer veel energie vraagt. “Als ik het graag doe, dan blijf ik het doen. Het moet vooral zinvol zijn. Het is dit jaar ook door mijn gedachten gegaan (de twijfels, red.), maar ik heb toch besloten te blijven crossen.”

“Het gaat ooit wel gebeuren dat ik het niet meer doe. Vorig jaar heb ik na redelijk wat crossen shit over me heen gehad en dat vind ik het niet waard. Ik rijd vooral omdat ik het leuk vind. Dat is genoeg, maar ik zie mezelf ook nog wel eens een winter overbruggen in Spanje. Vooral voor de rust.”