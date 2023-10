dinsdag 17 oktober 2023 om 13:40

Nieuwe innovatieve sportleerlijn gelanceerd voor talenten van CyclingClassNL

BrabantSport, CyclingClassNL en het Shimano Experience Center hebben de handen ineengeslagen en introduceren de ‘Leerlijn Tactiek en Techniek’ voor jonge wielrenners en wielrensters. Deze innovatieve leerlijn maakt gebruik van televisiebeelden en deskundige koersanalyses om tactische en technische vaardigheden te ontwikkelen. Een groep van 25 renners en rensters van talenteam CyclingClassNL gaat gebruikmaken van de leerlijn.

Het programma begint vandaag en duurt circa acht maanden. In deze periode gaan de renners en rensters van talententeam CyclingClassNL, allen in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar, aan de slag met uiteenlopende technische en tactische vraagstukken. “Hiermee krijgen renners en rensters meer begrip van een bepaalde strategie of tactiek, zien ze sneller waar verbeterpunten liggen en kunnen ze in wedstrijden betere/snellere beslissingen nemen”, klinkt het in een persbericht.

Voor het programma wordt de expertise van sportprofessionals (waaronder voormalige profwielrenners en analisten) ingezet, maar er is ook een belangrijke plaats voor visualisatie. Deelnemers krijgen specifieke beeldinformatie aangeboden, zoals videobeelden, foto’s en infographics.

“Het ontwikkelen van tactische en technische vaardigheden is cruciaal voor de groei van jonge wielrenners”, zegt Martin Truijens, Hoofd Talentcoach bij CyclingClassNL. “Met deze leerlijn bieden we hen een unieke kans om te leren van de beste en zichzelf te verbeteren door middel van visualisatie en deskundige begeleiding.”