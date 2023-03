Nieuwe bezuinigingen op komst bij KNWU: “Alle disciplines zullen het gaan merken”

De KNWU gaat noodgedwongen nieuwe bezuinigingen doorvoeren. Dat vertelt Maurice Leeser, die begin januari werd aangesteld als directeur van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie, in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We moeten de tering naar de nering zetten”, klinkt het.

Het was al langer bekend dat de KNWU krap bij kas zit. Zo was er geen geld voor een feestje, toen Mathieu van der Poel in februari wereldkampioen veldrijden werd in Hoogerheide. Bij het WK op de weg in het Australische Wollongong, in september 2022, verbleven de renners dan bijvoorbeeld weer op anderhalf uur rijden van het parcours. En ook de baanselectie werkt met een beperkt budget. Bronnen bevestigen bovendien aan het Algemeen Dagblad dat de tekorten in 2022 verder zijn opgelopen: er is meer uitgegeven dan er binnenkwam.

Nu komen er dus nieuwe bezuinigingen, aldus Leeser. “Dat is pijnlijk, zeker met het oog op Parijs 2024, maar het kan niet anders. Alle programma’s en alle disciplines zullen het gaan merken.” Hoe kan het dat de KNWU met zulke tekorten kampt? Allereerst moet de KNWU verschillende topsportprogramma’s bekostigen, terwijl het een relatief kleine bond is. Verder is de organisatie te afhankelijk van subsidies, omdat er de afgelopen jaren niet genoeg grote sponsoren zijn binnengehaald. En tot slot, krijgt de KNWU maar mondjesmaat nieuwe leden. Ook daar is dus een gebrek aan inkomsten.

Ondanks alles is Leeser hoopvol over de toekomst. “We hebben een gemotiveerd, hard werkend team en we zijn de juiste weg ingeslagen. Het gaat echt wel een tijdje duren voordat we alles hebben opgelost, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

