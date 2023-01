Maurice Leeser aangesteld als nieuwe directeur KNWU

Maurice Leeser is de nieuwe directeur van de KNWU. Leeser begint op 1 februari aan zijn nieuwe functie en volgt interim-directeur Nicolien Nicolai op. Zij blijft de komende tijd wel betrokken bij de KNWU om de transitie naar een nieuwe structuur te begeleiden.

Leeser was in het verleden onder meer de directeur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en het Watersportverbond. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij de Dopingautoriteit, Gehandicaptensport Nederland en de Nederlandse Sportraad.

Voorzitter Wouter Bos noemt Leeser “een bestuurder met veel ervaring en iemand met verstand van financiële issues binnen een nationale sportbond.” Daarnaast looft Bos het netwerk van de nieuwe directeur: “Hij heeft een uitstekend netwerk bij NOC*NSF en kent de wereld van de provincies en gemeenten goed.”

“Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor alle Nederlanders die de wielersport beoefenen of een warm hart toedragen”, eindigt Leeser zelf in het persbericht. “Met de structuurtransitie laat de KNWU zien dat het een eigentijdse sportbond is die zich ontwikkelt en aanpast aan de veranderende omgeving. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan de Nederlandse wielersport.”