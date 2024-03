Niels Bastiaens • zondag 24 maart 2024 om 12:22 zondag 24 maart 2024 om 12:22

Nieuwe aanpak voor Biniam Girmay: “Hij vergeet soms nog de basisdingen zoals eten en drinken”

Video Twee jaar geleden schreef Biniam Girmay geschiedenis, door in Gent-Wevelgem als eerste Afrikaanse wielrenner een WorldTour-klassieker naar zijn hand te zetten. Maar na zijn doorbraak, volgden ook lastige tijden voor de 23-jarige Eritreeër. Sportief manager Aike Visbeek legt uit hoe ze bij Intermarché-Wanty volop aan een wederopstanding hebben gewerkt, mét een nieuwe aanpak.

In de E3 Saxo Classic, waar Biniam pas in de diepe finale moest afhaken bij de eerste achtervolgende groep op Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zagen we dat het plan stilaan begint te werken.

“Dat was een opluchting. We hebben er maanden aan gewerkt om een betere voorbereiding op poten te zetten. We hebben goed gekeken naar de weken dat hij in Europa is. We hebben een extra trainingsweek in Spanje ingepland voor Tirreno-Adriatico, een week in San Remo om Milaan-San Remo om te verkennen. We hebben er veel tijd in gestoken, met de voedingsdeskundige, ploegleider Dimitri Claeys en trainer Frederik Veuchelen. Ik denk dat we een goed plan hebben, maar belangrijk: Bini heeft dat ook goed uitgevoerd. Hij heeft begrepen waar de laatste procenten zitten die hij kan winnen. Nu is hij terug op niveau.”

Waar is het vorig jaar, toen hij er in de klassiekers niet aan te pas kwam, dan misgelopen?

“Bij de lange reistijden van en naar Eritrea. Als Bini inreist naar Europa, dan doe je voor die reisdag al rustiger aan. Met de reisdag verlies je ook een volledige trainingsdag, en de dag erna ben je ook nog vermoeid. Dat zijn al drie dagen die je verliest. Als je dan geen strak, gestructureerd plan hebt, dan heb je snel een week weggegooid. En zo’n week is superbelangrijk. Die drie dagen zijn al problematisch. Dat zagen we vorig jaar al. Hij begon nog goed in Tirreno-Adriatico. Daarna zag je hem langzaam wegzakken, door te weinig training.”

“Anderzijds vind ik dat er ook verzachtende omstandigheden zijn. Hij is vreselijk hard gevallen, ook in het najaar van 2022. Ook toen heeft hij geen volledig seizoen kunnen draaien. En laat ons niet vergeten dat hij pas 21 jaar was toen hij Gent-Wevelgem won Je bent dan nog in een ontdekkingsfase. En in zijn doorbraakvoorjaar heeft hij zijn armstukken het hele voorjaar niet moeten gebruiken. Alles viel op dat moment op zijn plek, maar dat is niet zoals het elk jaar gaat. Dat supervoorjaar verdekt de dingen die hij nog moest leren misschien, maar hij heeft zijn les nu geleerd. Hij is een meer compleet renner.”

Er wordt vaak naar de koude verwezen als reden waarom hij er vorig jaar niet aan te pas kwam. Ook in de E3 Saxo Classic ging in extremis het licht uit. Is dat een oplosbaar probleem?

“Ik denk dat je vrijdag een beetje het verschil zag. Je zag dat hij goed kan presteren in koude omstandigheden. Maar hij was niet alleen: je zag dat een aantal renners toch echt moeite kregen in dat laatste half uur. Dan zie je dat hij van de toppers de eerste is die er last van krijgt in de finale. Dat is nu al zestig of zeventig procent verbeterd ten opzichte van drie jaar geleden.”

Hoe realistisch is het om met hem opnieuw op winst in een klassieker te mikken?

“We hebben te maken met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, die er met kop en schouders bovenuit steken. Maar ons doel is dat wij in ieder geval in het groepje met Tim Wellens, Jasper Stuyven en Mads Pedersen zitten. Daar zat hij in de E3 Saxo Classic bij, en dat was heel goed om te zien. Hij moet nu gewoon de goede lijn voortzetten. Ik sluit het niet uit, maar we moeten nog steeds onze eerste top-10 en podium binnenhalen.”

Jullie hebben nu al enkele aanpassingsproblemen aangepast. Maar dat proces is nog niet afgerond, denken we?

“Hij moet nog steeds een volledig seizoen draaien. Dat is hopelijk wat we nu kunnen doen. Weer een grote ronde erbij. Hij heeft vorig jaar de Tour gereden, dat heeft hem ook al sterker gemaakt. Het is vooral nu te hopen dat hij niet, zoals de voorbije twee jaar, telkens twee of drie maanden kwijtraakt voor valpartijen. Mochten we dat kunnen vermijden, dan kan hij ook in het najaar al die klassiekers rijden zoals Plouay, Hamburg en Renewi Tour. En dan denk ik dat we weer een of twee procentjes winnen. Dan gaan we langzaamaan naar een renner die hopelijk ook voor overwinningen kan meedoen.”

We kennen Biniam als de man met de glimlach. Heeft hij het mentaal hard te verduren gekregen?

“Hij is wel een echte winnaar. Maar hij heeft wel moeten incasseren. Het lukte niet, maar je hebt wat meer druk, je wil het laten zien. Hij wil het doen voor de ploeg, voor hemzelf, voor zijn land. Maar hier in de bus is hij een wielrenner die graag wil presteren. Dat is ook wel eens zijn valkuil.”

“Dan is hij heel hard bezig met resultaat rijden, en vergeet hij wel eens de basisdingen zoals goed eten, blijven drinken. De renners die een volledig seizoen in Europa draaien, hebben dat er na drie jaar wel inzitten. Hij kan wel eens afgeleid zijn omdat hij resultaten wil rijden, juist omdat hij bezig is met het winnen. Dat klinkt misschien gek, maar als je een uitputtingsslag wil winnen, dan is het constant vechten voor je plek, eten en drinken. Dat zijn de dingen waar hij nog in kan verbeteren.”