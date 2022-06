Niets lijkt topfavoriet Tadej Pogacar uit evenwicht te kunnen brengen

Interview

Ook topfavoriet Tadej Pogačar sprak vandaag met de verzamelde media. Online vanuit het teamhotel, wel te verstaan. De titelverdediger leek de rust zelve. “Wie ik zie als concurrenten? Ik kijk vooral naar mezelf en mijn team. We gaan uit van eigen sterkte.”

“Of ik nog opgewonden word van de Ronde van Frankrijk? Absoluut. Ik ben zeer blij hier aan de start te staan. Ik ga mijn best doen. Zoals ik overal doe. Dit is immers de grootste en belangrijkste wedstrijd van het jaar”, beantwoordt Tadej Pogačar de eerste van een resem vragen.

Zijn voorbereiding is prima verlopen via een dubbele hoogtestage met tussendoor de Ronde van Slovenië, die hij met de vingers in de neus won. “Ik denk dat mijn vorm een beetje vergelijkbaar is met die van vorig jaar. Misschien heb ik ietsje meer zelfvertrouwen. Ik heb wat meer ervaring intussen. Daardoor ben ik misschien nog een tikkeltje beter, maar de wedstrijd zal moeten uitwijzen of dat ook klopt.”

Onaantastbaar

Verwacht van Tadej Pogačar niet de strafste quotes. Maar in alles wat hij zegt, blijkt zijn zelfvertrouwen onaantastbaar te zijn. “Hoe ik de race ga aanpakken? We gaan ons eigen ding doen. Ik heb jongens rondom mij waar ik op kan vertrouwen. Zoals Rafał (Majka, red). We zijn klaar om de aanvallen te beantwoorden.”

Tussendoor kreeg Pogačar nog een vraag over zijn (achter)nichtje dat al een tijdje vermist is. Haar moeder zou het tienjarige meisje meegenomen hebben naar een sekte die in samenzweringstheorieën gelooft. Donderdagochtend postte Pogačar daarover een bericht op zijn Instagrampagina. Ook op de persconferentie ging hij het item niet uit de weg. “Julija is intussen acht maanden verdwenen. Haar vader wil graag zijn dochter terugzien en zoekt antwoorden”, zegt hij. Dat hij daags voor de Tour ook met zulke dingen bezig is, bewijst dat de nog altijd maar 23-jarige Sloveen aan meer dan wielrennen denkt.

“Tegen geel zeg je niet neen”

Kan niets hem dan uit evenwicht brengen? “Of ik dan geen zwakke punten heb? Wellicht wel, maar ik hoop dat ze niet naar boven komen tijdens deze Tour”, klinkt het met een voorzichtig lachje. “Maar iedereen kan een slechte dag hebben.”

Een jaar geleden droeg Pogačar de gele trui na rit acht. Iets wat veel verplichtingen met zich meebrengt. Of hij – indien mogelijk – niet wat langer wil wachten dit jaar, kreeg hij als vraag. “Zo werkt het niet”, vindt hij. “Tegen een gele trui zeg je niet ‘neen’. De verantwoordelijkheden horen erbij.”

Ook de kasseienrit in Noord-Frankrijk lijkt hem niet van de wijs te brengen. “Het is een tricky eerste week, dat is waar. Er is niet alleen die rit over de kasseien, er is ook een paar keer kans op waaiervorming. We moeten ons daar vooral niet nerveus over maken en ook hier weer uitgaan van eigen sterkte. Goed vooraan koersen, onze posities verdedigen. We hebben er de jongens voor.”

Over de tegenstand wou Pogačar niet te veel uitweiden. “Ik wil er geen specifieke namen uitpikken. Er is veel concurrentie, zowel wat renners als teams betreft. Iedereen staat hier in zijn beste vorm aan de start en in een wedstrijd van drie weken kan veel gebeuren. Maar nog eens, we moeten ons geen zorgen maken en ons op onszelf concentreren.”

Geschiedenis

Toen een Deense collega hem vroeg wat hij vond van Jonas Vingegaard, toonde Pogiboy wel wat bewondering. “Ongetwijfeld is Jonas een van de allerbeste klimmers van het moment. Daarnaast bewees hij vorig jaar ook een goede tijdrit te kunnen afwerken. Een zeer compleet en sterke renner die zonder pech ver gaat komen.”

Dat hij geschiedenis kan schrijven door de Tour voor de derde opeenvolgende keer te winnen, merkte nog iemand op. “Ik ben niet zo bezig met geschiedenis. Er gebeurt zoveel in ons huidige leven. Ik probeer te genieten van het moment en het plezier op de fiets. We zullen zien waar ons dat brengt.”

Net als Van Aert en Ganna, begint Pogačar vrij vroeg aan zijn tijdrit, vrijdagmiddag. “Klopt. We hebben het weerbericht bekeken en in functie daarvan beslist om als derde renner van UAE Team Emirates te starten. Daarna wordt de kans op regen groter. Of ik kan winnen? Dat denk ik niet. Ik ga mijn uiterste best doen, maar tegen de specialisten kom ik wellicht iets te kort.”