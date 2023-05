Niet Wiebes, maar Vollering wint in Vuelta a Burgos Feminas: “Blij dat ik tweede ben geworden”

Niet Lorena Wiebes, maar ploeggenote Demi Vollering won de tweede etappe van de Vuelta a Burgos Femina. Doordat Wiebes vanwege het hinderen van een renster werd teruggezet, mocht Vollering deze rit op haar naam zetten. Al denkt ze daarzelf anders over: “Lorena is voor mij de absolute winnaar vandaag”, laat de Nederlandse weten in een flashinterview.

In de finale reed Vollering voor haar ploeggenoot Wiebes, en die maakte dat knap af. “We maakten de koers met het team, we deden het perfect. Marlen (Reusser, red.) deed een geweldige lead-out, ik reed volop naar boven en Lorena kon er nog eens langskomen. Zo kwamen we als nummer een en twee over de finish. Heel erg mooi natuurlijk”, kijkt ze terug op goed teamwerk van SD Worx.

Waar het in het slot perfect ging, moest de ploeg na de start al snel scherp zijn. “Het was meteen vol gas. Als team wisten we dat het moest gebeuren in het begin, en gelukkig konden we in de eerste groep komen”. Doordat de 26-jarige Pijnackerse in de eerste groep zat, kon ze ook extra tijd pakken voor het klassement. Een mooie bijkomstigheid, reageert Vollering: “We dachten niet echt aan het klassement, omdat we bezig waren met de ritzege. We waren gefocust op de samenwerking, maar natuurlijk is het top dat ik tijd kan pakken op anderen.”

Wiebes als winnares

En hoewel de jury besliste dat de overwinning niet naar Lorena Wiebes ging, blijft de winnares voor Vollering wel duidelijk: “Ik ben natuurlijk blij dat ik tweede ben geworden, omdat de zege anders naar een andere ploeg was gegaan. Maar Lorena is voor mij de absolute winnaar vandaag, want ze kwam op een indrukwekkende wijze langs bij op zo’n steile aankomst.”

Lees ook: Wiebes teruggezet naar plaats drie, Vollering wint rit twee Vuelta a Burgos Feminas