Wiebes teruggezet naar plaats drie, Vollering wint rit twee Vuelta a Burgos Feminas

Update

Demi Vollering heeft de tweede etappe van de Vuelta a Burgos Feminas gewonnen. De Nederlandse renster won de sprint in Lerma nadat de etappe werd gekleurd door waaiers. Lorena Wiebes kwam als eerste over de streep, maar de sprintster werd teruggezet na plaats drie na een manoeuvre in de sprint. Chloe Dygert legde beslag op plek twee.

De tweede etappe van de Vuelta a Burgos Feminas was 118,9 kilometer. De rensters moesten over overwegend vlakke wegen van Sotresgudo naar Lerma rijden, maar hier en daar stond er wel een heuvel op het menu. Lorena Wiebes begon de etappe als leidster nadat ze donderdag overtuigend de sprint won voor Elisa Balsamo en Chloe Dygert.

Waaiers

Een vroege vlucht kwam er vrijdag niet. Dat had alles te maken met de harde wind, die overigens de hele dag goed stond voor waaiers. Die waaiers kwamen er dan ook. Het peloton werd steeds kleiner en kleiner en rensters als Cecilie Uttrup Ludwig, Grace Brown en Silvia Persico moesten de rol lossen. Rensters als Demi Vollering, Wiebes, Dygert, Balsamo, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij waren wel attent en zaten mee in de eerste groep.

Die kleine groep reed uiteindelijk samen naar de streep in Lerma, waar een sprint moest beslissen wie vrijdag haar handen in de lucht kon gaan steken. Toch moesten de rensters in de laatste kilometers nog opletten, want de wind stond op elk moment goed. Brodie Chapman en Alexander Manly lieten zich in de finale toch nog vangen en konden niet meer volgen.

Overmacht SD-Worx en Wiebes

In de sprint in Lerma was er niks te doen aan Wiebes. De Nederlandse sprintster kreeg een indrukwekkende lead-out van Vollering, die zelf ook nog tweede werd. Dygert legde beslag op plaats drie. De rest van de eerste groep kon het tempo van Vollering niet volgen in de laatste honderden meters en kwam op wat achterstand binnen. Wiebes blijft dankzij haar zege ook aan de leiding in het algemeen klassement.

Update om 16.05 uur: Wiebes teruggezet, Vollering wint rit

SD Worx heeft op sociale media laten weten dat Wiebes is teruggezet in de uitslag naar plaats drie. De Europees kampioene maakte in de laatste honderden meters een gevaarlijk manoeuvre, waardoor Dygert werd gehinderd. Vollering, die als tweede over de streep kwam, werd daardoor uitgeroepen tot winnares van rit twee.