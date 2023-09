dinsdag 12 september 2023 om 18:27

Niet fitte Uijtdebroeks houdt stand in Vuelta: “Ik heb de hele dag zitten hoesten”

De zestiende etappe van de Vuelta a España was voor Cian Uijtdebroeks zeker geen pretje, maar de jonge Belg van BORA-hansgrohe wist in ‘niet ideale omstandigheden’ toch zijn negende plek in het algemeen klassement vast te houden.

Uijtdebroeks voelde zich voor de start al niet helemaal fit en zag tijdens de rit dan ook af. “Iets op de luchtwegen. Ik heb de hele dag zitten hoesten. De omstandigheden waren kortom niet ideaal, zeker omdat een dergelijke steile beklimming me ook niet goed ligt. Dat in acht genomen was het een goeie dag”, concludeert hij na de finish in gesprek met Sporza.

De 20-jarige klimmer sukkelt niet alleen met een verkoudheid, maar heeft al ook langere tijd last van zadelpijn. En dan werd er ook nog eens de hele dag gekoerst op het scherpst van de snede. “Het was heel extreem. De hele dag is er echt keihard doorgereden. Ik kijk hier op mijn vermogensmeter en zie een gemiddelde van driehonderd Watt.”

“INEOS Grenadiers en Intermarché-Circus-Wanty hadden de vlucht gemist en wilden het dan ook dichtrijden. Daarna nam Jumbo-Visma het over in het peloton. Ze waren de hele dag ongelofelijk sterk. Het gaat moeilijk zijn om hen nog te kloppen.”