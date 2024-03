Fem van Empel voelt ‘gezonde spanning’ voor Gent-Wevelgem: “Kijk er vooral enorm naar uit”

“Ik hoop dat ik goed gepositioneerd zit op de juiste momenten,” blikt Van Empel vooruit op haar eerste wegkoers van het seizoen. “Er staan heel veel toppers aan de start. Ik ben benieuwd waar ik sta in mijn eerste koers van het jaar en ik hoop tot diep in de finale vooraan mee te kunnen doen.”

Van Empel werkt sinds dit seizoen – naast de cross – ook op de weg samen met ploegleider Jan Boven. Die laatste verwacht veel van de jonge renster. “Sinds vorig jaar mag ik Fem begeleiden en heb ik gezien dat ze echt een speciale vrouw is. Ze heeft haar talent al meermaals laten zien in de cross en het is supermooi om nu samen te ontdekken hoe het traject op de weg gaat verlopen.”

Vrije rol én kopvrouw

“Vorig jaar reed Fem al erg sterk en liet ze zien ook op de weg over veel talent te beschikken. Ik ga er dus vanuit dat ze zich ook in Gent-Wevelgem gaat tonen,” vervolgt Boven. “Ze krijgt een vrije rol en mag op ontdekkingsreis gaan, maar ze zal ook onze kopvrouw zijn. We zijn benieuwd hoe ze het in haar eerste Belgische kasseiklassieker gaat doen, in een heel sterk deelnemersveld.”

Naast Van Empel maken ook Linda Riedmann, Sophie von Berswordt-Wallrabe, Margaux Vigie, Lieke Nooijen en Carlijn Achtereekte deel uit van de zeskoppige selectie van Team Visma | Lease a Bike Women voor Gent-Wevelgem.