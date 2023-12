maandag 18 december 2023 om 09:49

Niet Biniam Girmay, maar Henok Mulubrhan Afrikaans wielrenner van het jaar

De Eritreeër Henok Mulubrhan is uitgeroepen tot beste Afrikaanse wielrenner van 2023. De afgelopen drie jaar ging de titel naar zijn Mulubrhans landgenoot Biniam Girmay, die nu als tweede eindigde.

De 24-jarige Mulubrhan won afgelopen jaar twee rittenkoersen: de Tour du Rwanda in februari en de Tour of Qinghai Lake in juli. In de Tour du Rwanda won hij bovendien twee etappes, terwijl hij in de Chinese ronde één rit op zijn naam schreef. Daarnaast werd hij Afrikaans kampioen op de weg en eindigde hij als derde in de Giro dell’Appennino.

Het afgelopen jaar reed Mulubrhan in de kleuren van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, maar vanaf volgend jaar zal hij uitkomen voor Astana Qazaqstan. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Kazachse formatie.

Girmay eindigde dit jaar dus als tweede bij de verkiezing beste Afrikaanse wielrenner van het jaar, na drie overwinningen op rij. De Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty kon zijn topseizoen van 2022 geen vervolg geven in 2023. Al boekte hij wel weer twee mooie zeges. Vroeg in het seizoen klopte hij Olav Kooij in de openingsrit van de Ronde van Valencia en in juni was hij de snelste in etappe twee van de Ronde van Zwitserland, voor Arnaud Démare en Wout van Aert. In de Tour de France eindigde hij als derde in de rit naar Bordeaux.