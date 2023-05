Giro-debutant Henok Mulubrhan: “De nieuwe ster van Eritrea? Dat ben ik nog niet”

Henok Mulubrhan mag zich dit jaar debutant noemen in de Giro d’Italia. De 23-jarige coureur uit Eritrea komt uit namens Green Project-Bardiani CSF Faizanè en rijdt voor het eerst een grote ronde. WielerFlits maakte onlangs kennis met de regerend kampioen van Afrika.

Vier jaar geleden maakte Mulubrhan de stap naar Europa, waar hij opgepikt werd door het WCC Team van de UCI. Via die ploeg, die talenten uit niet-wielerlanden ondersteunt, kreeg hij de kans om zich te tonen in Europese wedstrijden. Vervolgens stapte hij over naar het opleidingsteam van NTT (2020) en Qhubeka (2021).

Het plan was om het jaar erop prof te worden bij Qhubeka NextHash, ware het niet dat die ploeg ophield te bestaan. Mulubrhan voegde zich daardoor bij Bike Aid, waar hij na vier maanden al weggeplukt werd door Bardiani. Sinds april 2022 is Mulubrhan dus prof.

Kijkend naar zijn behaalde uitslagen, is dat niet gek. In 2020 won Mulubrhan al een rit in de Ronde van Rwanda en in 2022 was hij vijfde in het eindklassement. Begin dit jaar won hij twee etappes én het eindklassement in Rwanda. En ook in zijn beloftentijd bij Qhubeka behaalde hij goede uitslagen in wedstrijden als de Giro dell Appennino (zesde), Giro del Medio Brenta (tweede) en de lastige Giro Valle d’Aosta (zevende). Daar voegde hij begin 2022 een zesde plek in de Tour of Antalya aan toe.

Dit jaar is een top-10-uitslag op Europese bodem nog uitgebleven voor Mulubrhan, die als Afrikaans kampioen wel opvalt vanwege zijn speciale kampioenstrui. “Maar het koersen in Europa gaat heel goed tot nu toe en het is ook fijn dat ik hier als Afrikaan kan leven voor het wielrennen”, vertelt hij aan WielerFlits.

‘Lange beklimmingen, daar houd ik niet zo van’

“Ik hoop meer goede resultaten te behalen in Europese koersen en mijn droom voor de toekomst is dan ook om een keer een profkoers te winnen hier”, is Mulubrhan ambitieus. Inmiddels weet hij wel wat voor type renner hij is. Het hooggebergte ligt hem niet. “Voor mij zijn die beklimmingen wat lang, daar houd ik niet zo van. Klimmen van een kilometer of zes, dat ligt mij beter.”

Biniam Girmay is sinds zijn overwinningen in Gent-Wevelgem en de Giro d’Italia de ster van het wielrennen in Afrika en Eritrea. Naast Girmay Mulubrhan komen ook Natnael Tesfatsion, Amanuel Ghebreigzabhier (beiden Trek-Segafredo) en Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost) uit op profniveau.

In een YouTube-video wordt Mulubrhan door zijn prestaties van de laatste jaren ’the next Eritrean superstar’ genoemd. Zelf wil hij nog niet te hard van stapel lopen. “Dat kan misschien wel, maar ik ben dat nu nog niet”, weet hij. “Als ik mij vaker kan tonen op lastige parcoursen, dan zou dat wel leuk zijn om mij op die manier te kunnen laten zien.”