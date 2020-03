Niermann: “Wij kunnen onze renners zonder wedstrijden klaarstomen voor de Tour” zaterdag 21 maart 2020 om 16:59

Natuurlijk, ook Jumbo-Visma zit met veel vragen, nu de wielerwereld stilstaat. Maar ploegleider Grischa Niermann maakt zich geen zorgen: “Wij kunnen onze renners zonder wedstrijden klaarstomen voor de Tour de France”, vertelt hij aan het Duitse Radsport-News.com.

Een opvallende uitspraak van Niermann, die hij baseert op de filosofie van zijn voormalige coach Louis Delahaye. “Hij zei altijd dat wedstrijden de moeilijkste onderbrekingen zijn van een goed doordacht trainingsplan.” En dus denkt de Duitser dat Jumbo-Visma ook optimaal aan de start van de Tour de France kan staan als er geen wedstrijden daarvoor worden gereden.

Individueel gaan de renners van het Nederlandse WorldTour-team daarom ook begeleid worden de komende periode, zoals dat altijd wordt gedaan. “Iedereen moet de aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten volgen, maar de trainingen bespreken we met elke renner afzonderlijk”, legt hij uit. “Sommige mensen hebben nog steeds hun trainingsplan met precieze dagelijkse richtlijnen nodig, anderen trainen nu beter met een ruwe wekelijkse aanbeveling.”

Maar wat voor iedereen geldt: “Het is belangrijk om de conditie op peil te houden en tegelijkertijd fris en gemotiveerd te blijven voor het moment dat we weer gaan racen.” Wanneer dat is, weet ook Niermann niet. “Dat kan wel eens tijd kosten.”