Niels Albert over WK: “Pidcock zal misschien wel worden gemist door Van Aert”

De crossliefhebbers kijken reikhalzend uit naar het WK in Hoogerheide (5 februari), naar het ultieme duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ook Niels Albert, zelf een tweevoudig wereldkampioen bij de profs, kan niet wachten op deze strijd. “Dat WK wordt een heel ander verhaal. Daar begint alles weer vanaf nul”, stelt hij in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

Van Aert en Van der Poel vochten dit veldritseizoen al de nodige fraaie duels uit. Als we kijken naar de onderlinge ontmoetingen, staat het nu 4-3 in het voordeel van Van Aert. Albert is onder de indruk van zijn jongere landgenoot. “Ik heb Wout zelden zo goed zien crossen als nu. Zoals die nu aan het rondrijden is, is echt wel straf. Hij koerst makkelijk en hij is zelfverzekerd voor de sprint.”

De Belgische kampioen lijkt volgens Albert mentaal lichtjes in het voordeel. “Al ben ik nog niet zo zeker of Van der Poel er ook zo over denkt. Hij rijdt ook heel erg goed, neemt ook het initiatief. Dat hebben we in Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout gezien. Als je het mij vraagt, zegt het niets voor het WK. Dat zal een heel ander verhaal worden. Dan begint alles weer vanaf nul.”

“Pidcock bleef rijden, ook op momenten dat Wout het al een beetje had opgegeven”

Sterker, Van der Poel kan volgens Albert in Hoogerheide misschien wel profiteren van de afwezigheid van de regerende wereldkampioen Tom Pidcock. “Pidcock zal door Van Aert misschien wel worden gemist. Hij was het tenslotte die altijd maar is blijven rijden, ook op momenten dat Wout het al een beetje had opgegeven. Zo was het in Diegem. Wout wilde halfweg cross de handdoek gooien. Omdat Pidcock van geen ophouden weet, kwam hij toch nog terug op Van der Poel en nam hij Van Aert mee, die won.”