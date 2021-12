Nicolas Roche in Dancing with the Stars

Van dansen op de pedalen, naar dansen op de dansvloer: een kleine stap, moet Nicolas Roche hebben gedacht. De 37-jarige Ier die afgelopen seizoen een punt zette achter zijn wielercarrière, doet namelijk mee aan de Ierse versie van het tv-programma Dancing with the Stars.

Roche laat weten ‘erg enthousiast’ te zijn over zijn deelname. “Het is een enorme uitdaging voor me en iets totaal nieuws. Het beangstigt me en windt me tegelijkertijd op”, zegt hij op de website van RTÉ One, dat de shows live uitzendt. “Het is geweldig om terug in Ierland te zijn en ik geniet echt van mijn tijd thuis. De repetities gaan tot nu toe goed, maar het is hard werken. Het daagt me uit om iets totaal nieuws te zijn, maar ook om te presteren en te leren loslaten.”

Roche nam afgelopen seizoen afscheid van het profwielrennen, nadat zijn contract bij Team DSM niet werd verlengd. Hij gaat als consultant aan de slag bij het managementbureau dat tot voor kort zijn zaken deed, Trinity Sports Management. Het vijfde seizoen van de Ierse Dancing with the Stars gaat in januari van start. Roche is niet de enige sporter die meedoet. Ook paralympisch zwemster Ellen Keane en voormalig jockey Nina Carberry zijn onder de deelnemende celebrity’s.

Professional cyclist, Nicolas Roche has represented Ireland on a world stage… but he’s giving up cycling for some sparkle! This is going to be a very different race, @nicholasroche! 🚴 #DWTSIrl #DWTS pic.twitter.com/nzN8NgYkKT — DWTS Ireland (@DWTSIRL) December 12, 2021

Nog niet zo lang geleden zagen we ook Nairo Quintana opduiken in een televisieprogramma. De 31-jarige klimmer van Arkéa Samsic stal in de Colombiaanse versie van ‘The Masked Singer’ de show als kameleon.