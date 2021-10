45-jarige Mancebo zegeviert in Japan, Rasartiest Quintana

Wielerflits Kort

Francisco Mancebo (45) wint op zijn oude dag

Francisco Mancebo weet van geen ophouden. De inmiddels 45-jarige Spanjaard koerst al meer dan tien jaar voor exotische werkgevers en is op zijn oude dag ook nog succesvol. Mancebo won vandaag namelijk de Oita Urban Classic, een 1.2-wedstrijd in Japan.

Mancebo, die al enkele seizoenen uitkomt voor het Japanse Matrix Powertag, kwam na net iets meer dan 150 kilometer als eerste over de streep. Zijn voorsprong op de nummer twee, de Japanner Masaki Yamamoto, bedroeg bijna een minuut. Yuma Koishi werd derde op twee minuten. Mancebo werd eerder dit seizoen ook nog vierde in de Tour of Japan.

De klimmer werd 23 jaar geleden prof bij Banesto en wist vervolgens uit te groeien tot een succesvolle ronderenner. Zo werd hij derde in de Vuelta van 2004 en eindigde hij in 2002, 2003, 2004 en 2005 bij de eerste tien in de Ronde van Frankrijk. In 2005 werd hij zelfs vierde.

Mancebo besloot in de winter van 2005 te verkassen naar AG2R Prévoyance, maar moest na een halfjaar alweer vertrekken nadat zijn naam in verband werd gebracht met Operación Puerto, de dopingzaak rond sportarts Eufemiano Fuentes. Mancebo kreeg vervolgens nooit meer een kans op het allerhoogste niveau en begon aan een exotische zwerftocht langs continentale teams.

‘Kameleon’ Quintana gaat los in The Masked Singer

In de categorie opvallend: Nairo Quintana deed onlangs mee aan de Colombiaanse versie van The Masker Singer. Dit is een populair tv-programma waarbij beroemdheden zich vermommen in spectaculaire kostuums en vervolgens optreden.

De verbazing was groot toen de kameleon zijn ware gezicht liet zien. In het pak zat namelijk Quintana, die tegenwoordig uitkomt voor Arkéa-Samsic en zaterdag nog elfde werd in de Ronde van Lombardije. “Ik heb hier meer gezweet dan op de fiets”, liet Quintana weten in het programma.

#QuienEsLaMascara todo me imaginé menos ver a @NairoQuinCo en estas 🤩 fue una grata sorpresa 🤩 pic.twitter.com/rKB0QX8WXa — Erika Rebolledo (@rebolledoek) October 10, 2021