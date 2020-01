Nicolas Roche: “Ik hoop nog altijd een Touretappe te winnen” dinsdag 14 januari 2020 om 14:31

Nicolas Roche is zich in het Spaanse Calpe aan het voorbereiden op zijn zestiende seizoen bij de profs. De 35-jarige Ierse klimmer won in het verleden al etappes in de Vuelta a España, maar droomt van nog meer succes in de grote rondes. “Ik hoop nog altijd een Tourrit te winnen”, zo vertelt hij in gesprek met TuttoBiciWeb.

De renner van Team Sunweb stond al negen keer aan de start van de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar, maar zoekt nog altijd naar zijn eerste ritzege. “Ik wil in de toekomst nog een etappe winnen in een grote ronde, en dan met name in de Tour. Een Tourrit ontbreekt nog op mijn palmares”, aldus Roche, die nog een keer terugblikt op 2019.

Zo finishte Roche als tiende in de Ronde van Zwitserland, terwijl hij ook naar enkele ereplaatsen reed in de Ronde van Frankrijk. De oud-renner van onder meer AG2R La Mondiale, Tinkoff en BMC mocht in de Vuelta zelfs de rode leiderstrui dragen, al moest hij ook vroegtijdig opgeven na een zware valpartij.

Vuelta a España

“Ik kan niet klagen over het afgelopen seizoen, aangezien ik het hele jaar wist te presteren. Het hoogtepunt volgde natuurlijk in de Vuelta, al moest ik helaas ook vroeg opgeven na een zware crash. Maar dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen.” De ervaren Roche zal ook dit seizoen weer de Tour en Vuelta combineren.

“Ik zal dit seizoen in dienst rijden van mijn jongere ploeggenoten, maar in de Vuelta krijg ik dan weer de vrijheid om mijn ding te doen. Ik hoop in Spanje een goed klassement te rijden.” Roche begint zijn seizoen over ruim één maand in de Tour du Haut Var.