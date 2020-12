Nicolas Cleppe (25) houdt wielercarrière voor bekeken

Nicolas Cleppe zal zijn actieve wielercarrière vandaag beëindigen. Na tien jaar bij Telenet-Baloise te hebben gereden kreeg de 25-jarige Belg geen nieuw contract aangeboden bij de ploeg van Sven Nys. Ook bij andere ploegen was er geen plek voor Cleppe, waardoor hij zich genoodzaakt ziet om te stoppen.

Cleppe staat niet bekend als een veelwinnaar, maar in 2018 schreef hij de Amerikaanse Jingle Cross (C1) op zijn naam. In zijn voorlaatste crossseizoen werd hij nog tweede in de Trek Cup, een voorbereidingswedstrijd op de wereldbeker in Waterloo. Op de weg was het winnen van het bergklassement van de Ronde van Wallonië van 2018 zijn belangrijkste wapenfeit.

“De liefde voor de fiets is niet verdwenen, maar ik heb geen andere keuze dan te stoppen”, schrijft Cleppe in een statement op Instagram. “Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund, met name mijn ouders en mijn aanstaande echtgenote. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.”

“Ik ben altijd blijven hopen dat er een ploeg was waar ik mijn carrière zou kunnen voortzetten, maar er is niemand en dat maakt het zwaar. Ik ga er in Bredene het beste van maken. Ik ga voor de laatste keer van elke minuut genieten.”

