Nico Verhoeven aan de slag bij Duitse crossteam Schamel

Nico Verhoeven gaat aan de slag in het sportieve kader van het Duitse cross team Schamel. Tot eind 2019 was Verhoeven betrokken als ploegleider bij Rabobank, Belkin, Lotto-Jumbo en Jumbo-Visma. De Nederlandse WorldTour-formatie gaf destijds aan dat de kwaliteiten van Verhoeven minder tot hun recht komen in het veranderende profiel van de ploeg.

“Stefan Herrmann en ik willen dat onze renners zich verder ontwikkelen en geleidelijk het gat naar de internationale top dichten. Daarom hebben we een huis gehuurd voor onze renners in België. Om daar überhaupt voet aan de grond te krijgen, hebben we iemand ter plekke nodig die de weg kent en goede connecties heeft”, legde teammanager Grischa Janorschke aan radsport-news.com de reden voor het contracteren van de 59-jarige Nederlander uit.

Bij de ploeg sprak het aan dat Verhoeven veel belangstelling voor de beloftencategorie heeft. Het team wil zich vooral inzetten om jonge talenten onder de 23 jaar een kans te geven en daarvoor ook een internationaal wegprogramma rijden.

Verhoeven woont op slechts enkele minuten van het nieuwe ploeghuis in België, waardoor hij makkelijk de renners ter plaatse kan bijstaan. “Tijdens de wedstrijdperiodes in België en Nederland zal hij uiteraard ook bij de races aanwezig zijn,” aldus Janorschke, die op zijn beurt samen met Stefan Herrmann de leiding over het team zal hebben tijdens de races in Duitsland, Tsjechië en Zwitserland.

Professionalisering

Janorschke beschreef de verbintenis van Verhoeven als een “grote stap in de verdere professionalisering van onze structuur, samen met onze sponsors en partners. Zijn ervaring in het internationale wielrennen en in het bijzonder met beloften is natuurlijk uitstekend,” zinspeelde Janorschke op Verhoevens succesvolle tijd bij het voormalige Rabobank Continental Team en laten ook in de WorldTour-formatie.

Verhoeven was niet bereikbaar voor commentaar op zijn nieuwe functie in het wielrennen.