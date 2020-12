Nick van der Lijke dicht bij langer verblijf bij Riwal-ploeg

Nick van der Lijke koerst in 2021 in het continentale circuit. Dat bevestigt hij in een interview met WielerFlits. Waarschijnlijk blijft hij bij zijn huidige ploeg Riwal Securitas, dat door de coronacrisis komend seizoen een stapje lager zet.

Binnen nu en een paar weken zet Van der Lijke normaal gesproken zijn handtekening onder een contract bij een continentale ploeg. “Ik ben met een paar ploegen in gesprek, maar de kans is groot dat ik in 2021 nog steeds voor Riwal rijd. Het is alleen nog wat afwachten hoe het financiële plaatje er gaat uitzien”, zegt hij.

De 29-jarige heuvelrenner, die eerder voor Belkin, LottoNL-Jumbo en Roompot koerste, leefde lange tijd in onzekerheid over zijn sportieve toekomst. Zijn ploeg Riwal Securitas was hard geraakt door de coronacrisis. Onlangs werd bekend dat de ploeg stopt als ProTeam en verder gaat als continentaal team.

Zijn Nederlandse ploeggenoten Piotr Havik, Martijn Budding (beiden bij BEAT Cycling) en Arvid de Kleijn (Rally Cycling) zoeken hun heil elders. Het is nog niet bekend waar de toekomst van Elmar Reinders ligt.