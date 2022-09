Nick Stöpler aangesteld als nieuwe bondscoach baanwielrennen

Nick Stöpler is door de KNWU per direct aangesteld als nieuwe bondscoach baanwielrennen. De Nederlander gaat zich focussen op de duuronderdelen.

De 31-jarige Stöpler is zelf meervoudig Nederlands kampioen op de baan. Zijn laatste titel dateert uit 2016 op de Madison, die hij met Melvin van Zijl wist te winnen.

Stöpler weet wat hij kan bieden aan de renners: “Als baanwielrenner was ik erg gericht op de details en strategie, dat spreekt mij enorm aan en is ook zeker een deel wat ik de renners kan bieden. Geen idee is te gek, alles mag onderzocht worden.”

Binnen twee maanden heeft de Nederlander al zijn eerste grote klus op het programma, als de WK baanwielrennen op het programma staan. “De selectie zit nu in volle voorbereiding op de wereldkampioenschappen, het is dus voor mij een spring in het diepe en gelijk in de hoogste versnelling. Op lange termijn is Parijs 2024 het grote doel”, zo sluit hij af.