Nick Kergozou De La Boussiere zegeviert in Nieuw-Zeeland

De derde etappe van de New Zealand Cycle Classic (2.2), de eerste UCI-wedstrijd van 2022, is gewonnen door Nick Kergozou De La Boussiere. De renner van St George wist het af te werken in een massasprint. Mark Stewart blijft leider.

De derde etappe in de New Zealand Cycle Classic bedroeg 127,3 kilometer, vertrok uit Masteron en kwam aan in Martinborough. Het profiel van de rit was vlak, een massasprint stond dus in de sterren geschreven. In die sprint wist Nick Kergozou De La Boussiere zijn snelle benen te tonen. De 25-jarige renner won voor Laurence Pithie en Zakk Patterson. In het algemeen klassement zijn er kleine wijzigingen, maar de Brit Stewart blijft aan de leiding staan.

De New Zealand Cycle Classic duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma, als er gefinisht wordt op Admiral Hill.