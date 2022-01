George Bennett vierde in New Zealand Cycle Classic, Mark Stewart grijpt eindzege

Mark Stewart heeft de eerste UCI-wedstrijd van het jaar gewonnen. In de New Zealand Cycle Classic bleek de 26-jarige Brit van het continentale Black Spoke Cycling na vijf dagen koersen de beste van allemaal te zijn. Stewart bleef in de eindrangschikking Ollie Jones, Laurence Pithie en… George Bennett voor. De 31-jarige renner trapte net als vorige jaren zijn seizoen af in zijn thuisland.

Stewart heeft zijn eindzege te danken aan de winst in de ploegentijdrit op de eerste dag en aan zijn ritzege op Te Warau Hill, waarin hij iedereen behalve Jones en Bennett op een groot gat wist te rijden. De Brit, die voorheen reed voor het Britse Ribble Weldtite, reed al vanaf dag twee in de leiderstrui.

De slotetappe van Wellington naar Wellington werd vannacht een prooi voor Regan Gough, die ploeggenoot is van Stewart bij Black Spoke Cycling. Gough verwees Keegan Hornblow en Pithie naar de plekken twee en drie.