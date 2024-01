donderdag 11 januari 2024 om 08:58

Kiaan Watts zegeviert in tweede etappe New Zealand Cycle Classic

De tweede etappe in de New Zealand Cycle Classic (2.2) is gewonnen door Kiaan Watts. De 22-jarige Nieuw-Zeelander van de opleidingsploeg van Israel-Premier Tech bleek in een sprint over de snelste benen te beschikken. Aaron Gate, de winnaar van de openingsrit, gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Eerder deze maand werden al de Australische kampioenschappen verreden, maar woensdag begonnen exact negentig renners aan de eerste UCI-koers van 2024: de 37ste editie van de New Zealand Cycle Classic. Deze vijfdaagse rittenkoers van 2.2-niveau was vandaag toe aan de tweede etappe. Een vlakke rit van net iets meer dan 127 kilometer, met finish in Martinborough.

Een massasprint stond met andere woorden in de sterren geschreven en een sprint kregen we ook na bijna drie uur koers. De zege ging uiteindelijk naar thuisrijder Kiaan Watts. De 22-jarige coureur, die sinds dit jaar uitkomt voor de opleidingsformatie van Israel-Premier Tech, rekende af met zijn landgenoot George Jackson en de Australiër Elliot Schultz.

Nederlander in de top-10

In de top-10 zien we ook nog een Nederlands vlaggetje. Delano Swenne kwam namelijk als zesde over de streep. Deze 21-jarige renner kwam enkele jaren uit voor de Jan van Arckel-wielerploeg en rijdt tegenwoordig voor Universe Cycling Team. Swenne heeft ook een (kort) verleden als crosser.

In het algemeen klassement gaat Aaron Gate nog altijd aan de leiding. De winnaar van de openingsetappe was woensdag nog de snelste in de sprint, maar kwam dit keer niet verder dan een achtste stek. Het is maar de vraag of Gate zich na de derde rit nog leider mag noemen. In de derde etappe is het namelijk klimmen geblazen, in een rit die finisht op Admiral Hill (9,4 km aan 4,1%).