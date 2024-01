woensdag 10 januari 2024 om 08:51

Aaron Gate begint met zege aan New Zealand Cycle Classic

Terwijl het wegseizoen in Europa nog even op zich laat wachten, werd woensdag in Nieuw-Zeeland al begonnen aan de eerste UCI-wedstrijd van 2024. De eerste etappe van de New Zealand Cycle Classic (2.2) werd gewonnen door Aaron Gate. De 33-jarige Nieuw-Zeelander bleek duidelijk de snelste in de sprint.

Eerder deze maand werden al de Australische kampioenschappen verreden, maar woensdag begonnen exact negentig renners aan de eerste UCI-koers van 2024. De 37ste editie van de New Zealand Cycle Classic, een vijfdaagse rittenkoers van 2.2-niveau, begon met een redelijk vlakke openingsrit van 158,1 kilometer met start en finish in Masterton.

De etappe draaide dan ook uit op een sprint met een omvangrijke groep, maar de aankomst liep nog wel verraderlijk (zo’n 5%) omhoog. Het bleek spek naar de bek van Aaron Gate. De ervaren Nieuw-Zeelander, die we ook kennen van zijn succesvolle ondernemingen op de baan, reed zijn landgenoten Bailey O’Donnell en Logan Currie overtuigend uit het wiel.

Gate komt dit jaar – na het verdwijnen van Bolton Equities Black Spoke – uit voor Burgos-BH. In de New Zealand Cycle Classic koerst hij echter niet voor de Spaanse formatie, maar voor de nationale selectie van Nieuw-Zeeland. Door zijn zege in de openingsrit begint Gate morgen als leider aan de tweede etappe: een 127,3 kilometer lange, grotendeels vlakke rit naar Martinborough.

Cruciale rit

De rappe mannen lijken de eerste dagen dus aan zet, maar in de derde etappe is het klimmen geblazen in een rit die finisht op Admiral Hill (9,4 km aan 4,1%). Finishen doen de renners op zondag 14 januari na een vlakke etappe van en naar Wellington. Vorig jaar ging de eindzege in de New Zealand Cycle Classic naar James Oram, maar de Nieuw-Zeelander is er dit jaar niet bij om zijn titel te verdedigen.