Nicholas Dlamini traint weer buiten na armbreuk donderdag 5 maart 2020 om 14:05

Nicholas Dlamini heeft deze week weer buiten kunnen trainen. De Zuid-Afrikaanse renner van NTT Pro Cycling brak eind december zijn arm bij een opmerkelijke aanhouding in het Nationaal park Tafelberg bij Kaapstad. De beelden van het incident werden massaal gedeeld.

“Met veel blijdschap kan ik delen dat ik weer buiten op mijn fiets heb kunnen zitten”, laat Dlamini weten via zijn social media. “Het voelt geweldig. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om iedereen hartelijk te bedanken voor alle steun die ik de afgelopen week heb ontvangen: van mijn team, het ziekenhuispersoneel en het medische team, mijn adviseurs, familie, vrienden, collega-renners uit de lokale en wereldwijde fietsgemeenschap en natuurlijk al mijn fans.”

De 24-jarige Zuid-Afrikaanse renner keerde deze week terug naar Europa om zich klaar te maken voor zijn terugkeer in het peloton, maar wanneer dat precies gaat gebeuren is nog ongewis. “Ik kan niet wachten om aan mijn wedstrijdprogramma te beginnen, omdat we geweldige dingen op en naast de fiets blijven bereiken. Het woord ‘Qhubeka’ (Zoeloe voor ‘vooruitgaan’) voelde nog nooit zo toepasselijk.”

Geen toegangsbewijs

Eind december brak Dlamini zijn linkerbovenarm bij een hardhandige aanhouding in Nationaal park Tafelberg in Zuid-Afrika. Dlamini werd ten onrechte van zijn fiets gereden en aangehouden door boswachters voor het niet hebben van een toegangsbewijs. Het park geldt vrije toegang voor wielrenners, alleen mountainbikers dienen een toegangsticket te kopen. Vanuit Dlamini’s ploeg werd met afschuw gereageerd. Later werden de vijf betrokken parkwachters door de verantwoordelijke instantie op non-actief gesteld.