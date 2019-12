Nic Dlamini: “Dit was een buitengewoon verontrustende ervaring” maandag 30 december 2019 om 08:27

Nickolas Dlamini heeft een verklaring afgelegd rond de hardhandige aanhouding waarbij hij een breuk in zijn bovenarm opliep. De Dimension Data-renner laat weten dat zijn operatie is geslaagd. Ook wordt hij bijgestaan door het advocatenkantoor, dat ook atlete Caster Semenya ondersteunt.

Dlamini begint zijn verklaring op zijn social media met een dankwoord voor het enorme aantal steunbetuigingen, die hij heeft ontvangen na het incident. “Ik ben overweldigd door de steun die iedereen thuis en over de hele wereld betuigt, vooral uit de wielersportwereld. Dit was een buitengewoon verontrustende ervaring en jullie steun betekent veel voor me.”

“Mijn eerste stap was om een operatie te ondergaan en er is mij verteld dat dit goed is gegaan”, gaat de Zuid-Afrikaan verder. “Maar de chirurg kan in dit vroege stadium geen prognose maken. Op dit moment kan ik dus niet zeggen wanneer ik weer op de fiets zit. Mijn chirurg en het zorgteam houden contact met de Dimension Data-teamarts om dit vast te stellen.”

Ongemakkelijk

De Zuid-Afrikaan wordt momenteel behandeld door specialisten en kan voorlopig verder slechts thuis rust houden. Totdat hij fit genoeg is om naar buiten te gaan om een verklaring af te leggen bij de politie, voegt hij eraan toe. “Ik weet nog niet zeker wanneer dit zal zijn, maar voorlopig is het een beetje ongemakkelijk en moet nog steeds bekomen van wat er is gebeurd.”

Dlamini wordt juridisch bijgestaan door het internationale advocatenbureau Norton Rose Fulbright die ook atlete Caster Semenya ondersteunt in haar geschil met atletiekbond IAAF. De renner kreeg van veel kanten steun aangeboden, laat hij weten. “Onze dank voor de vele aanbiedingen voor juridische hulp van betrokken mensen die me willen helpen.”

“Tot slot zal ik, met de hulp van mijn geweldige ondersteuningsteam, mijn manager en de jongens van de ploeg, juridisch advies inwinnen over de volgende stappen van Norton Rose Fulbright en om deze reden kan ik – ik hoop dat u begrijpt waarom – niet meer details geven in dit stadium. Ik hoop zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.”