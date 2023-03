Topfavoriet Tadej Pogacar kent ploeggenoten voor Milaan-San Remo

UAE Emirates heeft de ploeg rond Tadej Pogačar voor Milaan-San Remo gepresenteerd. De Sloveen zal zaterdag als topfavoriet van start gaan in de Italiaanse klassieker, na zijn indrukwekkende optredens in de Ruta del Sol en met name Parijs-Nice.

Het wielerseizoen is nog maar goed twee maanden onderweg en de teller van Tadej Pogačar staat alweer op negen overwinningen. De Sloveen maakte al erg veel indruk in de Ruta del Sol en Parijs-Nice. Met drie ritoverwinningen en de eindzege was zijn eerste Parijs-Nice een groot succes. Nu gaat de tweevoudige Tourwinnaar op jacht naar zijn eerste overwinning in Milaan-San Remo.

Vorig jaar was hij al een van de hoofdrolspelers in ‘La Primavera’, maar kon hij het verschil niet maken op de Poggio en moest hij aan de finish genoegen nemen met een vijfde plaats. De Sloveen zal de koers ongetwijfeld al vroeg willen openbreken en heeft de ploeg om dat te doen, met Davide Formolo, Felix Grosschartner, Domen Novak, Matteo Trentin, Diego Ulissi en Alessandro Covi als ‘luxeknechten’.

Wat verwacht Pogačar er eigenlijk zelf van? “Milaan-San Remo is een prachtige wedstrijd. Ik ken de wegen goed, omdat ik er niet ver vanaf woon. Ik train ook weleens op de Poggio. Ik heb veel scenario’s in mijn hoofd hoe de race kan verlopen, maar het blijft onvoorspelbaar en zonder twijfel één van de moeilijkste wedstrijden om te winnen. Na een geweldige week in Parijs-Nice ga ik nu een beetje herstellen en dan ben ik klaar voor de koers. Ik denk dat we meerdere opties hebben voor de finale.”

