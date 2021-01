New Zealand Cycle Classic: Regan Gough pakt eerste leiderstrui

Het wegseizoen 2021 is woensdag van start gegaan met de eerste etappe van de New Zealand Cycle Classic, een vijfdaagse rittenkoers in de regio Wellington. De renners begonnen met een ploegentijdrit van tien kilometer. De overwinning ging uiteindelijk naar de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland.

De winnende selectie bestond uit Finn Fisher-Black (normaal uitkomend voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma), Reuben Thompson, Ollie Jones, Corbin Strong, Laurence Pithie en Regan Gough. Die laatste mag morgen als leider beginnen aan de tweede etappe rond Masterton.

De editie van dit jaar kan rekenen op de deelname van veertien ploegen van elk vijf of zes renners. De New Zealand Cycle Classic begon vandaag dus met een niet al te lange ploegentijdrit. Daarna volgen een aankomst heuvelop, een sprintetappe, een heuvelrit en nog een criterium in Wellington City.

De laatste tien jaar ging de eindzege zes keer naar een thuisrijder en vier keer naar een Australiër. Onder de eindwinnaars ook latere profs George Bennett (2011), Jay McCarthy (2012), Nathan Earle (2013) en Ben O’Connor (2016).



New Zealand Cycle Classic 2021 (UCI 2.2)

Woensdag 13 januari, etappe 1: Masterton – Masterton (TTT, 10 km)

Donderdag 14 januari, etappe 2: Masterton – Masterton (158,1 km)

Vrijdag 15 januari, etappe 3: Masterton – Martinborough (126,3 km)

Zaterdag 16 januari, etappe 4: Masterton – Admiral Hill (126,9 km)

Zondag 17 januari, etappe 5: Wellington – Wellington (1 uur + 3 rondes, criterium van 1,1 km)