zaterdag 30 september 2023 om 12:53

Net op tijd voor derde triomf in Lombardije? Tadej Pogacar: “De goede vorm komt stilaan terug”

Met een derde plaats in de Coppa Sabatini en een vierde in de Giro della Toscana lijkt tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar weer naar zijn beste benen toe te groeien. Vanmiddag in de Giro dell’Emilia wil de Sloveen dan ook strijden om de overwinning.

Na een zware Tour en de wereldkampioenschappen in Glasgow, bleef Pogacar ruim een maand uit competitie, voor hij in het Italiaanse tweeluik weer ging koersen. “In de laatste twee wedstrijden ging het zeker niet slecht”, zegt Pogi daarover bij de start in Emilië. “De goede vorm is aan het terugkeren. Op training voel ik me weer goed.”

Wat mogen we van hem verwachten in Emilië? “We zijn hier met een goede ploeg, om een goed resultaat te rijden. Vorig jaar was Enric Mas (die Pogacar versloeg op de slotklim, red.) hier supersterk. Ik miste toen dat extraatje, dus nu hoop ik één of twee procent beter te zijn”, zegt hij bij Cycling Pro Net.

Later dit seizoen staan nog de Tre Valli Varesine (op 3 oktober) en de Ronde van Lombardije (7 oktober) op de voorlopige wedstrijdplanning van Pogacar. Vorig jaar schreef hij beide najaarsklassiekers op zijn naam, Lombardije zelfs al voor de tweede keer op rij.