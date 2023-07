Net geen tweede zege op rij voor Kasper Asgreen: “Ik had niet de beste benen”

Geen tweede zege op rij voor Kasper Asgreen. De Deen, die donderdag de achttiende etappe van de Tour de France won, kwam in rit negentien net tekort ten opzichte van Matej Mohoric. Hij moest genoegen nemen met een tweede plaats. “Ik had niet de beste benen”, begon hij na afloop zijn verhaal bij Eurosport.

Dat had alles te maken met de rit van gisteren, toen Asgreen ook de hele dag in de aanval reed. “Ik voelde me daardoor nog wat leeg”, legde hij uit. “Mijn plan was om het rustig aan te doen, maar dat was lastig. Er reed een groep weg, maar een paar ploegen hadden niemand mee. Het tempo bleef dus steeds heel hoog. Bij de bonificatiesprint was er een groep die de oversteek wilde maken. Ik probeerde aan te sluiten en tussen de wielen te blijven.”

“Plots zat ik helemaal vooraan en besloot ik er voor te gaan”, aldus Agreen, die in de finale wegreed met Ben O’Connor en Matej Mohoric. “Soms gaan dingen gewoon anders dan je verwacht. We reden weg op de laatste gecategoriseerde klim We hadden een heel goede groep en we reden goed samen tot de finish.”

