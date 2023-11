zondag 5 november 2023 om 17:16

Net geen medaille voor Pim Ronhaar: “Ik hoopte dat Lars me de derde plek zou gunnen”

Pim Ronhaar was zondag een van de uitblinkers op het EK veldrijden bij de elite mannen, maar wist dit net niet te bekronen met een medaille. In de sprint voor de derde plek moest hij zijn meerdere erkennen in landgenoot Lars van der Haar. “Het is wat het is”, liet Ronhaar na afloop weten aan Cyclingonline.

Ronhaar had stiekem toch gehoopt op een genereus gebaar van Van der Haar. “Ik hoopte dat Lars me de derde plek zou gunnen, maar dit is geen plek om cadeautjes te geven. Het blijft een EK-medaille. Maar ik denk wel dat deze plak voor mij meer betekend zou hebben dan voor hem, gezien zijn erelijst bij de elite. Ik voelde me ook zeker niet de mindere, maar het is wat het is.”

Ronhaar schiet normaal altijd uit de startblokken, maar wilde het vandaag eigenlijk anders aanpakken. “De bondscoach (Gerben de Knegt, red.) zei me dat ik wat behoudender moest koersen, maar op een gegeven moment konden we Michael Vanthourenhout niet verder weg laten rijden. De Brit Cameron Mason was mee, maar Lars ontbrak.”

Opsteker

“Ik wilde wachten, maar Mason reed door. Door een lekke band moest ik die laten gaan en uiteindelijk glipt zelfs de derde plek uit mijn handen. Ik verlaat Frankrijk toch met een goed gevoel. De podiumplek in Waterloo en deze bijna-medaille geven moed. Al is het wel vervelend dat ik tamelijk wisselvallig ben, er zitten ook heel slechte dagen bij. Ik laat deze week mijn bloed onderzoeken. Kijken of daar wat uitkomt.”