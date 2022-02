Neoprof Stan Van Tricht: “Eerste jaren wil ik alles proeven”

Interview

Voor Stan Van Tricht zit de eerste rittenkoers als profrenner erop. In de Ronde van Oman dropte Quick-Step-Alpha Vinyl-ploegleider Klaas Lodewyck hem in de lead-out van Mark Cavendish voor de sprints, in de andere etappes kreeg hij vrijheid. “Net wat ik wil”, vertelt Van Tricht ons. “Want ik moet nog uitzoeken op welk terrein ik het best voor de dag kom.”

Stan Van Tricht is afkomstig van Boutersem, een Vlaams-Brabantse gemeente tussen Leuven en Tienen. Op zijn negende begon hij al met wielrennen. “Een vriend vroeg me mee naar de wielerschool in Tienen”, doet hij zijn verhaal. “Ik kreeg vlug de smaak te pakken. Elke dinsdagavond trokken we naar het vliegveld van het nabijgelegen Goetsenhoven waar we de knepen van het vak leerden, koersjes reden… Ik sloot me aan bij Olympia Tienen, de club achter de wielerschool.”

Acht jaar bleef Van Tricht bij Olympia, tot hij als tweedejaars junior overstapte naar het Forte Young Cycling Team, dat een internationaler programma afwerkte. Het was daar dat de Vlaams-Brabander voor het eerst kennismaakte met Remco Evenepoel, die er in 2017 aan de slag was als eerstejaars junior. Als belofte deed hij verder ervaring op bij het West-Vlaamse VL Technics, nog twee jaar later trok hij naar SEG Racing Team.

SEG Racing

“Vorig jaar kreeg ik dan de kans om stage te lopen bij Deceuninck-Quick-Step. Ik moet toegeven dat ik me bij de beloften al bewust werd van het feit dat ik ooit graag voor het team van Patrick Lefevere zou koersen. Na de stageperiode was ik helemaal gewonnen voor de ploeg. Toen ik een contract van twee jaar aangeboden kreeg, heb ik geen seconde getwijfeld”, zegt Van Tricht, die als prille tiener vooral opkeek naar Philippe Gilbert.

“Tijdens dat laatste jaar als belofte heeft Stan jammer genoeg – zoals alle jongeren – veel tijd verloren door Covid-19”, zegt Klaas Lodewyck, ploegleider bij Quick-Step – Alpha Vinyl. “Maar dat hij veel potentieel heeft, daar zijn we van overtuigd. Dat merkten we niet alleen in de herfst van vorig jaar, maar ook tijdens de trainingskampen. Deze week in Oman hebben we gezien dat hij ook koersinzicht heeft, snel bijleert en een beetje een man van alle terreinen is, op het echte hooggebergte na dan.”

Richtlijnen van Cav

“Welke richting hij uiteindelijk uit moet, daar kan en wil ik vandaag geen antwoord op geven. Het is veel te vroeg om hem in een bepaalde richting te duwen. Daarom gaven we hem deze week ook vrijheid in de heuvelachtige derde rit, maar lieten we hem ook proeven van de massasprints. Hij fungeerde hier zelfs als laatste man in de lead-out van Cavendish. Hij is best snel en het is belangrijk dat hij dat eens gedaan heeft. Het is een ervaring die hij in de toekomst meeneemt.”

Van Tricht deed het in die massasprints naar behoren. “Uiteraard moet hij nog leren. Iets meer vooruitdenken ook. Maar dat ging al vlot”, complimenteert Lodewyck hem. De 22-jarige Vlaams-Brabander vond het zelf een bijzonder leerrijke week. “Mark Cavendish is uiteraard iemand met zeer veel ervaring. Toegegeven, hij deed de voorbije dagen dingen die ik pas begreep toen hij het achteraf uitlegde. Hij stuurt ook continu bij. Plezant werken is dat. Voorbeelden? Dat ik iets meer vertrouwen mag tonen als lead-out. Dat ik soms nog wat langer vóór hem kon uitrijden. Wanneer ik exact moet aangaan… Kleine dingen die ik nog niet foutloos doe, gewoon omdat ik geen ervaring heb.”

Van Der Sande

Van Tricht bevestigt dat hij nog volop moet uitzoeken welk type renner hij uiteindelijk wordt. “Zelf geloof ik dat de heuvelachtige klassiekers me het best moeten liggen. Ik hou daar ook het meeste van. Koersen met veel ritmeveranderingen, typisch voor die klassiekers. Ik ben best explosief, liefst in kortere inspanningen. En tegen de iets zwaardere jongens heb ik toch wat voordeel als het bergop gaat.”

Wat het sprinten betreft, zegt Van Tricht vooral zijn plan te trekken als hij met een kleinere groep naar de streep gaat. Zo won hij in Muscat – de vierde rit in Oman – de sprint van de eerste achtervolgende pelotonnetje na de groep waaruit ploegmaat Fausto Masnada wegreed. “Misschien kan je mij qua type renner voorlopig een beetje vergelijken met Tosh Van Der Sande”, zegt hij. “Ook hij kan een helling over en is niet traag.”

Nog geen WorldTour-klassiekers

“Maar de tijd zal het moeten uitwijzen. Dat ik bij Quick-Step de vrijheid en de tijd krijg om dat te ontdekken, is geweldig. Op termijn zien we dan wel waar we uitkomen. Ik hoop in elk geval op termijn ook zelf koersen te kunnen winnen. Ik beoog zeker meer dan een pure knechtenrol, al zal ik met plezier in dienst rijden op zwaardere parcoursen of in massasprints.”

Dit jaar zal Van Tricht vooral uitkomen in het semi-klassieke werk. “Er is nog niet te veel vooruit gepland, maar ik zal vooral 1.1 en ProSeries-klassiekers rijden. Het echte WorldTour-circuit is bij een topteam als het onze voorlopig te hoog gegrepen.” Een van de wedstrijden waarin hij zich al een keer wil testen, is onder meer de GP Samyn.