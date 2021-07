Neilson Powless sprakeloos: “Ik kan hier geen woorden voor vinden”

Neilson Powless zette zaterdag verrassend de Clásica San Sebastián achter zijn naam. Na een vroege aanval bleef de Amerikaan over met Mikkel Frølich Honoré en Matej Mohoric, die hij in een sprint klopte. Voor Powless was het ook meteen zijn eerste profzege. “Ik kan hier geen woorden voor vinden”, waren zijn woorden na de finish.

“De afgelopen dagen was mijn ploegleider (Juan Manuel Garate, red) al heel erg enthousiast over de wedstrijd, omdat hij hier vandaan komt. Dat ik hier win, is ook mooi voor hem”, vervolgt hij zijn verhaal. “We wisten van tevoren dat we niet de favoriet waren, dus probeerden we om er een harde koers van te maken.” Met vroege aanvallen van eerst Simon Carr en daarna Powless is dat goed gelukt. “We hebben onze kaarten goed gespeeld.”

Een beetje geluk kwam wel bij de zege van de Amerikaan kijken. Op drie kilometer van de meet kon hij namelijk een valpartij vermijden, die Lorenzo Rota uitschakelde. Of was het wel geluk? “Ik zag dat er een scherpe bocht aankwam omdat ik op mijn Garmin keek. Die gasten voor me waren te gefocust op de race. Gelukkig bleef ik overeind.”

“Ik ben zo blij dat mijn eerste profzege in deze wedstrijd is. Het Baskenland is geweldig, zeker met de fans langs de kant. Het is altijd geweldig om er te koersen”, eindigt hij.