maandag 4 december 2023 om 14:45

Neilson Powless gelooft niet in Tourklassement: “Misschien een keer in de Giro of Vuelta”

Neilson Powless maakt al enkele jaren naam als rittenkaper, klassiekerrenner en man voor de wat kortere rittenkoersen, maar schuilt er ook een echte ronderenner in de 27-jarige Amerikaan? “Een klassement in de Tour is waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar de Giro of Vuelta… Dat is wellicht een ander verhaal”, laat hij weten in gesprek met Velo.

Powless werd vorig jaar twaalfde in de Tour de France. Wat zegt dit over zijn capaciteiten en kansen als ronderenner? “Ik denk dat ik als rittenkaper meer succes zal hebben. Het rijden van een goed klassement in de Tour is toch iets voor specialisten. Er zijn maar drie of vier renners in staat om een gooi te doen naar de eindoverwinning. Ik reken mezelf niet tot die drie of vier coureurs.”

“Het is moeilijk om nu aan te geven of ik in staat ben om een goed klassement te rijden in een grote ronde. Ik zal het waarschijnlijk niet proberen in de Tour, gezien de tegenstand en mijn fysieke capaciteiten, maar de Giro of Vuelta… Dat is wellicht een ander verhaal. Misschien ooit, op een dag.”

Zelfde aanpak

Maar dat is nu vooral toekomstmuziek. Powless richt zich komend seizoen vooral weer op de voorjaarsklassiekers en kortere rittenkoersen. “Op dit moment ligt de nadruk op de voorjaarsklassiekers, op monumenten, op wedstrijden die ik ook écht kan winnen. Maar ik probeer wel elk jaar nieuwe dingen uit”, besluit de Amerikaan.

Powless kan terugkijken op een succesvol 2023. De allrounder begon het wielerjaar met overwinningen in de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Verder verzamelde hij een rits ereplaatsen: zo werd hij onder meer derde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, zesde in Parijs-Nice, zevende in Milaan-San Remo, derde in Dwars door Vlaanderen, vijfde in de Ronde van Vlaanderen en vierde in de Clásica San Sebastián.