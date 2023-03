Neilson Powless derde in Dwars door Vlaanderen: “Ben een dark horse in de Ronde”

Neilson Powless heeft in Dwars door Vlaanderen zijn visitekaartje afgegeven voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. De Amerikaan van EF Education-EasyPost kwam als derde over de finish, achter de solerende Christophe Laporte en de verrassende Oier Lazkano. “Het was een erg zware koers”, aldus Powless na afloop.

“In zo’n kleine groep moet je heel goed opletten. Vooral Tiesj Benoot en Laporte waren sterk, dat zag ik al op dertig kilometer van de finish. In de finale was het ook erg tactisch en waren er veel demarrages. Maar Laporte was te sterk. Ik neem mijn hoed af voor hem en Jumbo-Visma”, blikt Powless terug op de finale in Waregem.

Powless kleurde zelf mee die finale, samen met zijn ploegmaat Mikkel Frøhlich Honoré. “Ik ben wel blij, want Mikkel en ik debuteren hier op de kasseien en dat ging best goed voor de eerste keer”, lacht de winnaar van Clásica San Sebastián in 2021.

Komend weekend maakt Powless ook zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. “Ik ben daar een dark horse“, verwacht hij. “Want het deelnemersveld is daar wel sterker. Hopelijk heb ik dan dezelfde benen en kan ik meedoen in de finale. Of ik de sterkste ga zijn weet ik niet, maar ik hoop wel een rol te spelen zondag.”

