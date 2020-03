Negentien ploegen bevestigen deelname aan Parijs-Nice donderdag 5 maart 2020 om 18:47

Verschillende ploegen hebben aangegeven niet te zullen deelnemen aan Parijs-Nice, maar toch zal organisator ASO negentien ploegen verwelkomen in vertrekplaats Plaisir. Het gaat om veertien WorldTour-ploegen, waaronder Jumbo-Visma en Lotto Soudal, en vijf ProTeams.

Astana, CCC, Mitchelton-Scott, UAE Emirates en Team Ineos nemen het zekere voor het onzekere en staan zondag niet aan het vertrek van Parijs-Nice, maar de organisatie rekent wel ‘gewoon’ op Jumbo-Visma, Lotto Soudal, NTT Pro Cycling, Team Sunweb, BORA-hansgrohe, Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo, Movistar, AG2R La Mondiale, Cofidis, Israel Start-Up Nation en Jumbo-Visma.

De veertiende en laatste WorldTour-ploeg is EF Pro Cycling. De Amerikaanse formatie diende als eerste een verzoek in bij RCS Sport om niet te hoeven deelnemen aan de Italiaanse voorjaarswedstrijden, maar zal wel actief zijn in Parijs-Nice. Verder rekent ASO op de ProTeams Total Direct Energie, Arkéa-Samsic, Nippo-Delko One Provence, Circus-Wany Gobert en B&B Hotels-Vital Concept.

Peter Sagan en Wout van Aert

De laatste twee ProTeams hebben na het afhaken van enkele WorldTour-formaties alsnog een uitnodiging ontvangen van organisator ASO. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken de namen van onder meer Nairo Quintana, Primož Roglič, Sam Bennett en Sergio Higuita, renners die eerder al de voorkeur gaven aan Parijs-Nice.

Er zijn echter ook enkele coureurs die halsoverkop nog kiezen voor de Franse voorjaarskoers. Het gaat om onder meer Wout van Aert, Elia Viviani en Peter Sagan, die eerder nog van plan waren om mee te doen aan Tirreno-Adriatico. Die wedstrijd staat echter op losse schroeven nu Italië drastische maatregelen heeft genomen met betrekking tot het coronavirus.