Negende seizoenszege Eli Iserbyt in Niel: “Dit doet wel veel deugd”

Eli Iserbyt mocht donderdag in de Superprestige van Niel zijn negende seizoenszege bijschrijven. Hij kwam als winnaar uit de bus na een spannende tweestrijd met Toon Aerts. “Dit doet wel veel deugd. Het was volgens mij een cross voor iedereen”, vertelt hij na afloop.

In de spannende finale nam Aerts het commando over van Iserbyt. “Ik reed net na start-finish lek, dat was jammer”, zegt Iserbyt over zijn tijdverlies daar. Toch dichtte hij in de slotronde het gat. “Het was eigenlijk mijn slechtste zandpassage, maar Toon reed nog slechter. Hij viel stil, dus het was erop en erover en een sprint van stervende zwanen.”

De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal deed in die spurt nog de deur dicht voor de opkomende Aerts. Dat ging volgens de regels, oordeelde de jury. “Ik wist dat hij rechts van mij zat. Ik ging iets naar rechts, maar er was nog ruimte genoeg om mij te passeren. Ik denk niet dat dat een rol gespeeld heeft”, vindt Iserbyt.

Na zijn verloren EK-titel was deze zege in Niel een opsteker voor Iserbyt. “Voor mij was het aanpassen aan de rest aan het begin, maar denk dat Lars (van der Haar, red.) en Toon ook goed waren. Dus ik ben heel blij met de overwinning”, vertelt hij.