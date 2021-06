Negen WorldTour-ploegen aan het vertrek in Baloise Belgium Tour

In aanloop naar de negentigste editie van de Baloise Belgium Tour heeft de organisatie onthuld welke ploegen van 9 tot en met 13 juni om de eindzege zullen strijden. Alle Belgische profploegen zijn van de partij als de wedstrijd in Beveren op gang wordt geschoten. In totaal geven negen WorldTour-teams acte de présence, waaronder Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty-Gobert, Jumbo-Visma, en Team DSM.

In totaal staan er 22 teams van 7 renners aan het vertrek. Met Caleb Ewan, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Giacomo Nizzolo, André Greipel, Timothy Dupont, Nacer Bouhanni en Bryan Coquard staan er alvast heel wat snelle mannen op de voorlopige startlijst. Klassieke namen als Philippe Gilbert, eindwinnaar in 2011, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Davide Ballerini, Sep Vanmarcke en Niki Terpstra zijn eveneens aangekondigd.

De eerste etappe leidt de renners van het Waasland naar de Vlaamse Ardennen. Volgens de organisatie is dat geen opwarmertje, want in de finale wacht de renners een uitdagende ronde met meermaals de beklimming van de Berg ten Houte. Voor de tweede dag is in Knokke-Heist een korte individuele tijdrit gepland. In die rit laat de organisatie de renners vast van een stukje van het parcours van het WK tijdrijden proeven, dat later in het jaar, medio september, tussen Knokke-Heist en Brugge wordt gehouden.

In de derde etappe koersen de renners over glooiende wegen van Haspengouw naar Vlaams-Brabant, waar de finish in het bedevaartsoord Scherpenheuvel-Zichem ligt. De vierde etappe wordt als de koninginnenrit gezien. Onderweg krijgen de renners acht beklimmingen voor de wielen geschoven, onder meer de Thier du Moulin en de Muur van Hoei. In de finale kan het verschil worden gemaakt op Les Kimones, een klim van twee kilometer aan een gemiddelde stijging van 6,7%.

De ronde eindigt met een etappe naar Beringen. Daar zal duidelijk worden wie de opvolger wordt van Remco Evenepoel. In 2019 wist hij de laatste editie van de Baloise Belgium Tour op zijn naam te schrijven.

Deelnemende teams Baloise Belgium Tour 2021 (9-13 juni)

Deceuninck-Quick-Step

Lotto Soudal

Intermarché-Wanty-Gobert

Jumbo-Visma

Team DSM

BORA-hansgrohe

Israel Start-up Nation

Qhubeka ASSOS

Trek-Segafredo

Alpecin-Fenix

Bingoal Pauwels Sauces WB

Sport Vlaanderen-Baloise

B&B Hotels P/B KTM

Bardiani-CSF-Faizané

Arkea-Samsic

Novo Nordisk

Total Direct Energie

Vini Zabú

Baloise Trek Lions

Pauwels Sauzen-Bingoal

Tarteletto-Isorex

Beat Cycling