Nederlandse toppers terug in Wereldbeker Hoogerheide

Veel Nederlandse toppers lieten afgelopen weekend de wereldbekerwedstrijd in Flamanville aan zich voorbijgaan, maar komende zondag in Hoogerheide zijn Lars van der Haar, Lucinda Brand, Denise Betsema en Marianne Vos weer van de partij.

In Hoogerheide worden alleen de wedstrijden voor de elite-mannen en -vrouwen verreden. Eerder maakte de organisatie al bekend dat vanwege de coronamaatregelen in Nederland de wedstrijden voor junioren en beloften werden geschrapt. De Nederlandse delegatie bestaat uit elf mannen en veertien vrouwen. Voor een deel van de selectie staat de wedstrijd in het teken van het komende wereldkampioenschap, dat een week later in het Amerikaanse Fayetteville wordt gehouden.

Bij de mannen keert Europees en Nederlands kampioen Lars van der Haar, de nummer vijf in de Wereldbeker, terug. Corné van Kessel, Gosse van der Meer en Stan Godrie kwamen afgelopen weekend wèl in actie in Flamanville, net als Ryan Kamp en Mees Hendrikx in de U23-wedstrijd. Van Kessel werd zevende, Kamp en Hendrikx reden naar het podium. Pim Ronhaar, de nummer vier bij de beloften, ontbreekt in Hoogerheide.

Bij de vrouwen is wereldkampioene Lucinda Brand, inmiddels verzekerd van de eindoverwinning in de Wereldbeker, er weer bij, net als Denise Betsema, Shirin van Anrooij, Marianne Vos, Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn. Ook Fem van Empel, winnares in Flamanville, Puck Pieterse, tweede in Frankrijk, zijn van de partij. Leonie Bentveld, winnares van de Wereldbeker bij de junioren, maakt deel uit van de Nederlandse delegatie. Annemarie Worst ontbreekt.

Vertrouwen

Bondscoach Gerben de Knegt heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse renners. “Sportief staat er misschien minder op het spel dan andere jaren, maar het is altijd prettig om met een mooi resultaat en een goed gevoel af te reizen naar een WK. Dat geeft toch vertrouwen.”

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Ryan Kamp

Mees Hendrikx

Gosse van der Meer

Stan Godrie

Luke Verburg

Bailey Groenendaal

Hugo Kars

Danny van Lierop

Salvador Alvarado

Selectie elite-vrouwen

Lucinda Brand

Denise Betsema

Puck Pieterse

Fem van Empel

Shirin van Anrooij

Marianne Vos

Ceylin del Carmen Alvarado

Yara Kastelijn

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Maud Kaptheijns

Lauren Molengraaf

Leonie Bentveld